CUANDO yo era estudiante en la levítica ciudad de Santiago de Compostela comía y cenaba, durante varios años, en un mítico lugar de la parte vieja que respondía al poético nombre de Catro Ventos y que estaba situado, porque ya ha desaparecido, más allá de la Plaza de Cervantes y próximo a la del Hospitalillo. El Catro Ventos era un lugar más o menos famoso y corrían muchas historias, algo fabulosas la mayoría, sobre aquel humilde y pequeño figón, que se desbordaba a veces hasta ocupar el portal de entrada al pequeño edificio en el que estaba ubicado. En Santiago siempre hubo locales así. En generaciones anteriores a la mía existía el Villa Patata, local legendario, y ya en tiempos posteriores el Polo Norte, que muchos recordarán, al lado de San Martín Pinario. Durante muchos años, ya en la parte nueva, estaba el Lugo, famosísimo por unos bistecs casi transparentes que se ponían de ejemplo para explicar el cálculo infinitesimal.

¿Qué puedo decir del Catro Ventos? Seré breve: El Catro Ventos era la antesala de la Cocina Económica. Cuando la coyuntura se torcía y las cosas venían mal dadas había que trasladarse unos cientos de metros y saludar a las ánimas del Purgatorio que miraban comprensivas desde su iglesia y que, por cierto, ahora lucen en toda su policromía. ¿Quién comía en el Catro Ventos? Había tres tipos básicos de comensales; estudiantes, paisanos del rural circundante y elementos del lumpenproletariado a los que la vida no trataba bien. Lo mejor del asunto era que allí no se comía mal, es más, se comía bastante bien. El negocio lo llevaba un tal Felipe, nativo de Aríns, una de las parroquias labriegas de Compostela, hombre taciturno y cojo de una pierna, que reinaba solemne detrás de la barra con mostrador de mármol. El caldo y el pan no se cobraban, lo que prueba la humanidad y altura de miras que allí regía. Había callos, carne asada, arroz, pescadillas que se mordían la cola, pollo y otros productos variados y era imposible, literalmente imposible, superar una factura de veinte pesos. Uno desgranaba lo que había comido, media de callos, una de carne asada y una palomita de vino con gaseosa por ejemplo, y Felipe ponía en marcha la cachazuda calculadora mental y, tras una espera que se dilataba, sentenciaba solemne: noventa pesetas. Así sobrevivimos varios años, ahorrando para los gintonics, y paseando alegremente mañana y tarde desde el campus hasta aquel benéfico tugurio. Ah, Mari Carmen, de ojos soñadores, que nos servías con displicencia, ¿qué habrá sido de ti?

Pienso en estas cosas y recuerdo que por entonces, todos los lunes, comía en casa de un antiguo amigo de mi padre, hombre generoso y algo conservador. Allí había oporto de aperitivo y campanilla en la mesa para llamar a la doncella. Estas experiencias me permitían reflexionar sobre la vida y sus circunstancias. Un día se contó allí una leyenda sobre el Catro Ventos; tenía el suelo de tierra prensada y corrían las ratas entre las mesas. Recuerdo que defendí con vehemencia nuestro querido chigre y como se reía, bonachón, mi benefactor de los lunes, que quizá también añoraba sus años jóvenes.

Años más tarde leyendo Las Ilusiones Perdidas, la gran novela de Balzac, descubrí que el Catro Ventos ya existía en el París de los años veinte, del S. XIX claro, y que se llamaba Flicoteaux, extraordinario restaurante en el Barrio Latino de los años de la Restauración. Allí se describe la vida de unos muchachos parecidos a nosotros, estudiantes, periodistas, aves de paso variopintas, que sobrevivían a base de pan, patatas, algo de carne y mucha imaginación y habilidad con lo que ahora se llama pomposamente cocina de temporada.

Leyendo la literatura del XIX descubrí que yo me había criado y vivido las primeras aventuras en un medio decimonónico, el Santiago de los años cincuenta y sesenta. Yo puedo entender cualquier pasaje de La Regenta, de Los Episodios Nacionales o de Los Pazos de Ulloa, como si lo hubiera vivido y no necesito notas a pie de página.

Sí, cierro los ojos y recuerdo aquellas discusiones inacabables; Oparin, la paradoja del barbero, las extrañas costumbres de los indios bororo, La montaña Mágica, el marxismo y la cuestión nacional y que bonitos ojos tienes Mari Carmen, vai ao carallo, y ...

A veces en mis paseos cardio-saludables paso por la humilde calle del Catro Ventos y no puedo menos de exclamar ¡Gracias Felipe!