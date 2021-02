‘Cazado’ conducindo sen puntos no carné na rúa da Carreira do Conde

Santiago. No parte policial das últimas 24 horas na cidade destaca o delito contra a seguridade viaria ao que se enfronta un veciño que circulaba pola rúa da Carreira do Conde sen puntos no carné. A isto súmase un accidente de tráfico na rúa de Castela-A Mancha, entre dous turismos, con resultado de danos materiais. Os axentes tamén tiveron que prestar servizo no túnel do Hórreo, debido á avaría dun vehículo. En canto ao control das restricións pola pandemia, realizáronse comprobacións a 120 vehículos co apoio da Policía Nacional, sen ter que impoñer sanción algunha. Os axentes si procederon a abrir expediente a unha persoa por non levar posta a máscara. Tamén hai que lamentar novas celebracións de festas na cidade. A noite do mércores ao xoves rematou con dúas sancións por ruídos, unha de 200 € e outra de 500 €. ECG