‘Cazados’ realizando grafitis en la zona de Doutor Maceira

SANTIAGO. La Policía Local tuvo que acudir en la madrugada del sábado a la rúa Doctor Maceira, “onde varias persoas estaban realizando grafitis no lugar”, recoge el largo parte de incidencias del fin de semana. Sobre este suceso, añade, además, que “nunha zona deportiva localízase a un grupo de menores que son rexistrados, localizando no interior da mochila dun deles dous botes de spray de cor negro, que coincide coas pintadas, aparentemente recentes, realizadas sobre unha caseta de Fenosa do entorno do parque da mencionada rúa”. ECG