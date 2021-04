‘Cazan’ a seis personas de madrugada en un local del Ensanche

Agentes de la Policía Nacional y Local tuvieron que acudir la pasada noche a un local de hostelería del Ensanche para desalojar a un grupo de seis personas que todavía seguía en el establecimiento superada la medianoche. Los hechos se produjeron en torno a las 00.35 horas en la cervecería La Jarra, situada en la rúa Santiago de Chile, después de que los vecinos alertasen de un elevado nivel de ruido en el local. En su interior se encontraban dos responsables del negocio y cuatro clientes, los cuales, según pudo saber este periódico, “dificultaron la labor policial”. Fueron propuestos para sanción “por superar el límite fijado en las reuniones entre personas no convivientes en el interior de un local, no cumplir el toque de queda y por no llevar mascarilla”.

Este suceso se produce solo unos días después de que la Policía también tuviese que acudir al bar Paraíso, en Conxo, para neutralizar una fiesta que se estaba celebrando en su interior. Los hechos se produjeron el pasado domingo, en torno a las ocho de la tarde, y durante la inspección realizada por agentes de la Policía Nacional y Local se propuso para sanción a ocho clientes “por non portar máscara nin gardar a distancia de seguridade e tamén á encargada do local, por carecer de código QR e exceder o aforo permitido”, indicaron desde Raxoi.

Este negocio está en el punto de mira de la Policía y acumula varios incidentes en los últimos meses. En octubre, durante la madrugada del día 5, la Policía Local abortó una fiesta en su interior en la que participaban al menos diez personas que infringían las normas establecidas para la prevención del coronavirus. Los agentes llegaron a identificar a cinco personas dentro del local sobre las 02.45 horas, consiguiendo escapar algunos de los participantes, que, ante la presencia policial, decidieron darse a la fuga por la puerta de atrás.