Cerca de seis mil vecinos al borde del embargo por multas de tráfico

A estas alturas del año ya es un clásico que los ayuntamientos y todas las administraciones públicas hagan balance y recurran a los boletines oficiales para publicar el listado de contribuyentes a los que no ha podido localizar por otros medios.

La razón es que esta publicación tiene el mismo efecto legal que una notificación entregada en mano, es decir, que si el interesado no comparece en el plazo que se le fija, los plazos corren tanto para la posibilidad de que el ciudadano interponga recurso, como para que la administración pública emprenda la “vía do constrinximento”, es decir el embargo para cobrar.

Así lo ha hecho el Ayuntamiento de Santiago, que ayer informaba vía Boletín Oficial del Estado, con enlace a través de la página web de ocho larguísimos listados, alguno de ellos con más de cien páginas, de propietarios de vehículos que habían sido sancionados por infringir diferentes normas de tráfico a lo largo de este año en algún punto del término municipal.

En torno a seis mil vehículos aparecen reflejados en ellos, y consultar la lista resulta es además sumamente complicado, porque por aquello de la protección de datos, solo figuran el NIF de la persona a cuyo nombre está el vehículo, y la matrícula de este.

También, por supuesto, el número de expediente, el apartado concreto de la normativa de tráfico que se ha infringido, la multa correspondiente y, si es el caso, los puntos del carnet que se han perdido en cada caso.

Las cuantías, por otra parte, no son una broma, pues si la más baja y frecuente son sesenta euros, también son abundantes las de doscientos y trescientos, y hay unas cuantas de hasta mil euros. Sanciones a las que, además, como ya ha pasado el período voluntario, no cabe ningún descuento por pronto pago.

A pesar de que los ciudadanos han estado varios meses confinados, y otros con los desplazamientos limitados por la crisis, tanto sanitaria como económica, la cuestión es que a estos ciudadanos no se los ha podido localizar en su domicilio.

Probablemente, porque una buena parte de ellos no residen en la capital de Galicia, sino en otros puntos de la comunidad, o incluso del resto de España, aunque abundan los compostelanos.

Así que a la crisis sanitaria y sus repercusiones económicas, se puede sumar ahora un problema más para muchos ciudadanos, que si no pudieron recibir la notificación, y ahora no tienen la paciencia de pasar una por una los varios cientos de páginas que componen el expediente, se pueden encontrar con un serio disgusto en forma de bloqueo de cuentas bancarias, que es una de las estaciones de la vía do constrinximento para garantizar el cobro de las cantidades endeudadas.

Además, a ello hay que sumar que también existe un plazo legal para la presentación de recurso en el caso de que no se considere justa la sanción, normalmente dos meses. Si el interesado no se entera de que su NIF y su matrícula figuran en la relación, se puede quedar también sin esta posibilidad.

Hay que tener en cuenta que durante el período de confinamiento no se tramitaron las multas, de hecho, el Ayuntamiento de Santiago suspendió el contrato con la empresa que las gestiona durante ese período, porque estaban paralizados todos los trámites administrativos.

Pero sí se siguieron registrando las sanciones, porque tanto radares, aunque todavía no funcionaba el famoso de Conxo, como fotorrojos continuaron trabajando y registrando el escaso tráfico que se registraba en las calles durante la suspensión de las actividades consideradas como no esenciales.

Los listados están agrupados hasta en ocho categorías, dependiendo de la fase de tramitación en la que se encuentra cada uno de los expedientes, desde la solicitud de identificación del conductor, el inicio del procedimiento, la resolución y la imposición en firme ya de la sanción.

Domicilio. En este caso se trata de infracciones de tráfico, y muchos de los que figuran en las largas relaciones no tiene su domicilio en la ciudad, de ahí que sea más difícil localizarlos, a pesar de que en los registros de la Dirección General de Tráfico tiene que figurar la dirección real, y no tenerla debidamente actualizada es motivo de sanción.

Pero también son frecuentes a esta altura del año los listados de todo tipo de deudas tributarias con la administración que se han ido acumulando a lo largo del año, y que se pretende liquidar antes del final del ejercicio.

Este año, además, la paralización de procedimientos administrativos durante el período de confinamiento ha provocado una acumulación de expedientes en el segundo trimestre del año.

En el caso concreto del Ayuntamiento de Santiago, además, se ha procedido a un refuerzo del área administrativa para actualizar la situación, que no solo ha repercutido en los cobros, sino también en otros aspectos más beneficiosos para los ciudadanos, como es la resolución de las solicitudes de bonificaciones fiscales en los diferentes tributos locales, algo muy importante este año dada la situación económica provocada por la pandemia.