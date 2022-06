“Cerca del 90 % de las viviendas de la zona rural continúa sin legalizar”

“Cerca del noventa por ciento de las viviendas de la zona rural continúa sin legalizar”. Con estas palabras rotundas, José Antonio García, uno de los socios de la inmobiliaria y asesoría Óptima Galicia, radicada en la compostelana avenida de Romero Donallo, se refiere a uno de los principales problemas con los que se encuentran los propietarios de casas u otro tipo de fincas en el ámbito rural de la comunidad gallega, también en su capital. “Es un problema serio, porque antiguamente se hacía la concentración parcelaria y no se inscribía en el registro de la propiedad, por lo que hoy a la hora de hacer cualquier tipo de trámite los propietarios se encuentran con un montón de problemas. Resolverlos no es fácil. De ahí que en Óptima hayamos decidido crear un departamento de asesoría legal para solucionar este tipo de incidencias, y para todas las gestiones con la notaría y el registro de la propiedad”, indica.

Junto con sus tres socios, José Antonio García no solo asesora a infinidad de propietarios que se ven envueltos en problemas, sino que también se dedica al mercado inmobiliario. “Apostamos por la seriedad y la formación; porque hay que decir que la mayoría de inmobiliarias no cuentan con la formación que se precisa para prestar un servicio óptimo”. Sobre el mercado, afirma que en lo que se refiere al alquiler “no hay pisos para alquilar, la oferta es muy baja, al menos en Santiago”. Esto lo achaca, como por todos es sabido, a la proliferación de viviendas turísticas en la capital gallega. Pero hay otro factor que también influye, apunta. “La gente hace sus números y con un alquiler convencional también corren el riesgo de que se le meta gente que no paga y a la que luego cuesta mucho echar. Si te entra una pareja de okupas con un niño no la echas en cinco años como mínimo”, asegura este experto.

Y en lo que se refiere a la venta de viviendas, repara en las de segunda mano y los altos precios. “Ha habido un retroceso en las ventas, se frenó un poco con la guerra de Ucrania”, apunta, al tiempo que añade que a veces los precios se disparan porque “hay gente que piensa que tiene un palacio y lo que tiene en realidad es una casa sencilla”. “Muchos vendedores te dicen: pido por arriba y luego tengo tiempo a bajar”, comenta.

García comenta que Óptima Galicia nace de la unión de varios emprendedores con años de experiencia en el sector inmobiliario, energético y de las comunicaciones. “Comercializamos servicios y productos para particulares, autónomos y empresas; y contamos con un amplio abanico de asesores especializados en su sector que ofrecen a nuestros clientes un trato personalizado y eficaz”, detalla, a la vez que sostiene que “garantizamos confianza, seguridad y honestidad, buscando siempre la mejor solución para las cuestiones que plantean nuestros clientes”. En este sentido, añade que “nuestra meta es mejorar constantemente para ofrecer lo mejor de nosotros mismos siempre con pasión, una actitud positiva y profesionalidad. Hacemos propios los objetivos de nuestros clientes”.

SITUACIÓN DEL SECTOR. El precio medio de la vivienda de obra nueva en las principales capitales gallegas no presenta una gran variación entre ellas, aunque Santiago destaca por ser la más cara de todas. Así, la capital gallega ocupa la primera posición, teniendo por lo tanto los precios más elevados, con un precio medio de 324.000 € por una vivienda de 3 dormitorios. La media de espacio es de 119 m², y con un precio de 2.708 euros por metro cuadrado.

En segundo lugar se encuentra Vigo, con un precio medio de 310.410 € para un piso estandar de 123 m². Vemos, por lo tanto, que además de ser algo más barata las viviendas son ligeramente más grandes de media. El precio del metro cuadrado se sitúa, como promedio, en 2.510 €. La ciudad más económica sería, finalmente, A Coruña, con 302.683€ por 157 m² de media, y con un precio medio del metro cuadrado de 1.925€, mucho más asequible que las dos anteriores.

OBRA NUEVA. Por otro lado, en Santiago, el total de número de viviendas de obra nueva es de 242, con una media de los precios de 324.000 €. El barrio de O Castiñeiriño y el de Cruceiro de Sar presentan el precio más barato, 260.000 € de media en las nueve promociones que se ofertan. Le sigue el barrio de Conxo (64 viviendas y 270.000€ de media), la zona del Campus Sur y Santa Marta (22 viviendas por 286.000 € de media), Sán Lázaro-Meixonfrío (91 viviendas y 291.500€) y Concheiros-Fontiñas (14 viviendas y 295.000 €). Finalmente, la zona más cara de la ciudad (y segunda de Galicia, tras Oia, en Vigo) son los barrios del Ensanche y Sar, cuyas 42 viviendas de nueva construcción tienen un precio medio de 449.000 €, todo esto según un estudio de Activum Real Estate Consulting. Estos barrios elevan notablemente la media del precio de la vivienda en Compostela.