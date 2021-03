Que significou o 8M para o alumnado do Apóstolo Santiago?

Santiago. O alumnado do CEIP Apóstolo Santiago celebrou por primeira vez o certame Que significa para ti o 8M?, organizado pola comisión de Igualdade da ANPA, co obxectivo de que investigasen sobre o por que da data e a súa conmemoración, as orixes e sobre todo como vivían o 8M. Houbo máis de sesenta participantes con obras como debuxos, textos ou perfís de personaxes históricas. O alumnado participante recibiu como agasallo un bolígrafo violeta, e tamén se deu unha chapa conmemorativa do 8M a todos os alumnos do centro. ECG