Cervantes acoge mañana un círculo de silencio por las personas refugiadas

PROCLAMA. La Rede Galega en Apoio ás Persoas Refuxiadas promueve un círculo de silencio para recordar y denunciar “de forma pública e

continuada as mortes que provocan as políticas de migración e refuxio dos países da Unión Europea, tamén as de España”, que tendrá lugar a las 20.00 horas de hoy en la Praza de Cervantes, según informó la plataforma a través de un comunicado. El acto se completará con otros similares que se desarrollarán cada primer jueves de mes en la misma plaza, durante veinte minutos y también basados en el silencio.

En esta ocasión, explica la Rede, el círculo mostrará su rechazo por varios de los cambios propuestos en el reglamento de la Ley de Extranjería al mismo tiempo que defenderá y promoverá la universalización de los derechos humanos, la oferta de posibilidades y la regularización de las personas migrantes en España. ECG