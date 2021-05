Chago, ou como arranxar ata históricas pezas de ferro ‘partidas’ por un raio

Trinta anos leva Santiago Martínez no oficio de ferreiro, o cal lle chamou a atención desde pequeno. Nacido en Conxo, e veciño de Pontepedriña, acudía á escola do Castiñeiriño e pasaba a diario por un taller que se atopaba de camiño. Grazas a iso comezou a interesarse por un mundo que non lle era coñecido nunha familia na que había tradición ebanista e canteira, mais non forxadora. No ano 1986 comezou a formarse na Escola Taller de Santiago, onde tivo os seus primeiros contactos laborais coa forxa. Pasou por varios talleres e empresas, e tras case dúas décadas en Armesa, deu o salto como autónomo. Os que coñecen a Santiago fano polo sobrenome de Chago. É o mesmo que lle dá nome ao seu taller, Forxa Chago, no que traballa con seis empregados e no que forma a futuras xeracións.

Alí, os seus primeiros traballos foron para o Consorcio, por exemplo na Colexiata de Sar ou na fachada do edificio onde hoxe está o bar Riquela. A iso súmanse moitos máis tanto na zona vella da cidade como na nova, os últimos dez anos moi enfocado á restauración da Catedral: “Non queda recuncho en Compostela no que eu non traballase”. A capital galega é propicia para a súa labor xa que, debido á gran cantidade de construcións de pedra, hai unha ampla presenza de estruturas metálicas para o soporte de toda esa estrutura pétrea. É o caso das crucetas con pináculos, ao que hai que sumar o ferro visible desde o exterior. Balcóns ou carteis para establecementos comerciais completan o seu abano de traballo. Un dos encargos máis especiais que ten na mente é o dos balcóns do Pazo de Raxoi, xa que “son espectaculares, cunha mestura de forxado francés e compostelán”, conta Chago. En moitas ocasións, no momento de poñerse mans á obra coa restauración atopa gratas sorpresas. Ese foi precisamente o caso da balconada municipal, na que apareceron tres selos no ferro. Un, do século XV, correspondía á Cofradía de Ferreiros de Tras Salomé; o do S. XVI á Cofradía de Ferreiros de San Martín Pinario, e o do S.XVIII ao arcebispo Raxoi. A pregunta é como é posible que aparezan elementos anteriores á construción do propio inmoble. A explicación vén polo aproveitamento do material que se facía no pasado: “Teño o recordo de ver un home en todas as obras endereitando puntas cando eu era pequeno. Hoxe en día, nas obras hai caixas de puntas tiradas polo chan, pero hai anos era moi laborioso producir ferro e cando había reformas aproveitábase o que se podía”, explica Chago.

Pero, se algo lle recoñecerán tanto composteláns como turistas que pasen pola cidade, é o minucioso traballo realizado na Catedral de Santiago. Unha aplicación das técnicas orixinais coas que se fixeron as pezas da xoia compostelá que lle valeu para facerse co Premio Richard H. Driehaus das Artes da Construción, a nivel nacional. Este mestre da forxa, con varias décadas de experiencia ás súas costas, pode enumerar un por un os elementos nos que traballou, e a lista é ampla: “Para min o verdadeiro premio é de por si traballar na Catedral e poder ter todas esas pezas nas mans. Toda a fachada coas palmas, crucetas, bolas, vástagos, o Pórtico, a reixería, a Porta Santa, a xirola, o cimborrio... Levo desde 2012 traballando na Catedral”, detalla o ferreiro.

Traballar nun templo coma este implica as súas dificultades. No caso recente da reixería recoñece que foi unha auténtica loucura. “Atopamos moitas pezas alteradas, non estaban no seu estado orixinal. E nós non podemos inventarnos a peza porque sería falso historicamente, sempre usamos a técnica propia. Menos mal que se vían as técnicas e recuperouse”, detalla aliviado. Como bo amante dun oficio vocacional, recoñece a mestría dos ferreiros de antes, dos que di que eran verdadeiros enxeñeiros que aplicaban as técnicas correctas para que as pezas resistisen ata os peores temporais.

“Dábanlle máis importancia a que perdurasen por séculos, e despois viña a fase dos elementos de deseño, decorativos. Por iso tentamos aproveitar sempre o ferro antigo, porque ten unha gran calidade”, indica. Á marxe da reixería, tamén entrañaron dificultade os elementos da cruceta cos vástagos da torre sur da Catedral, sumamente alterados despois de sufrir a caída dun raio no século XIX.

Malia ter traballado en cada recuncho, hai unha peza no casco histórico, da cal non quere desvelar a identidade, na que a Chago lle gustaría actuar: “É unha peza moi curiosa na que me gustaría traballar, preto da Catedral. Parece moi simple pero ten moito oficio...”, conta misterioso. Tamén aspira algún día a cumprir o soño de traballar nalgunha obra realizada polo mestre arquitectónico Gaudí.

RIQUEZA PATRIMONIAL. De momento, o que ten garantido é seguir recibindo encargos en Santiago. É precisamente a riqueza patrimonial de Galicia a que actúa para Chago como aseguradora de futuro. “Futuro hai porque hai moito patrimonio. E tamén se precisan ferramentas para carpinteiros, canteiros... Todo o que é industrial non sempre se adapta ás pezas que teñen que facer os ebanistas. Eu fago moreas de ferramentas para canteiros, precísanse medidas específicas para que entren nas xuntas das pedras...”, conta Chago, que tamén transmite os seus coñecementos forxando, por exemplo, en feiras de artesanía.

Para concluír, lanza unha mensaxe de apoio aos oficios artesanais e ao comercio local. “Nós axustamos moito os prezos para que a xente non se vaia ao comercial, non podemos cobrar o que sería o custo real. O resultado son pezas de moita mellor calidade, máis duradeiras”, incide. Todos os que queiran apreciar de preto o artesán traballo deste mestre do ferro antigo deben afinar ben a vista cando paseen polo rueiro de Compostela.