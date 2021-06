Charla do Colexio de Arquitectos

Santiago. A Delegación de Santiago do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia celebrará hoxe unha conferencia titulada Da cidade á sala de estar. O relatorio, que terá lugar ás 19.30 h no Museo das Peregrinacións e de Santiago (Praza das Praterías, s/n), estará impartida polos arquitectos María González e Juanjo López de la Cruz, fundadores do estudio de arquitectura Sol89. O relatorio ilustrará, a través de diversas obras, unha idea sobre o límite da arquitectura, o encontro entre o público e o privado e os espazos intermedios. Exporán proxectos de escalas e presupostos que comparten unha idea común sobre o encontro expandido entre o espazo público e o espazo privado. redacción