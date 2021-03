Charlas sobre o papel da muller como líder na CdC

encontros dixitais. A Cidade da Cultura de Galicia programa este sábado 6 de marzo tres diálogos en liña –retransmitidos a través da súa canle de Youtube– para analizar a participación da muller na adopción de decisións e en roles de liderado en distintos ámbitos, poñendo o acento en tres sectores profesionais onde tradicionalmente a presenza masculina ten sido maioritaria, como poden ser o da tecnoloxía, o comisariado de exposicións e a dirección de galerías de arte, ou a Igrexa.

A actividade está enmarcada nos actos de conmemoración do Día Internacional da Muller que se celebra o próximo 8 de marzo. Estes encontros dixitais, que se retransmitirán en streaming ás 12.30 horas do sábado, constarán de tres conversas de quince minutos, conducidas pola antropóloga especialista en estudos feministas Guadalupe Jiménez-Esquinas, con tres mulleres de dilatada experiencia profesional. Así, contarase coa participación da doutora enxeñeira en Telecomunicación Edita de Lorenzo, vicedecana do Colexio de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia e primeira muller á fronte dunha Escola de Enxeñaría de Galicia, concretamente da de Telecomunicación da Universidade de Vigo, que dirixiu entre 2009 e 2017 e onde é profesora titular do Departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións. Desde o ámbito da cultura compartirá a súa experiencia Asunta Rodríguez, propietaria da galería compostelá Trinta, que dirixe desde hai trinta anos e coa que conta cunha extensa traxectoria en Arco, onde recibiu en 1995 o premio á mellor galería española.

Por último, o encontro analizará tamén o papel da muller no ámbito da Igrexa a través da visión de Marisa Vidal Collazo, integrante desde hai máis de vinte anos da Asociación de Mulleres Cristiás Galegas Exeria, cunha extensa traxectoria de activismo no campo da teoloxía e o feminismo.

Todas elas partirán da súa experiencia vital para reflexionar sobre a situación pasada, presente e futura das mulleres na toma de decisións e a súa presenza en sectores e papeis cun liderado habitualmente masculino.redacción