Chega a primeira xornada do ocio teatral de Galicreques

OCIO. O Festival Internacional Galicreques, organizado pola Asociación Barriga Verde co apoio e patrocinio de institucións como a Xunta, o Concello de Santiago, a Deputación da Coruña, o Ministerio de Cultura, Iberescena ou a Fundación SGAE, abre hoxe o programa da súa 27ª edición, que continuará até o 16 de outubro.

Arranca con cinco espectáculos, desenvolvéndose funcións adicionais entre o luns 17 e o mércores 19. Así, a Fundación SGAE recibirá ás 10.30 horas a compañía uruguaia Coriolis, que lle ofrecerá á cativada a obra de teatro Trapos. A peza, inédita en Europa, pon o foco nun banco da praza no que tres velliños e un can pasan o día. Tamén ás 10.30 horas, no Teatro Principal, a compañía galega Larei Lará ofrecerá a súa montaxe Dinosaurios-O regreso dos Saurios, unha peza para a infancia que emprega a técnica de variñas. Contará cun segundo pase para o público escolar ás 12.00 horas e un terceiro, ás 19.00, para o público xeral.

Ás 11.30 horas, haberá dúas representacións escolares máis na Carpa da Alameda e no Centro Sociocultural de Santa Marta. No primeiro recinto, Brincadeira representará Onde viven os monstros mentres que Teatro de Las Marabillas representará no segundo a súa obra El Patito Feo.

O programa da xornada complétase cunha función ás 18.00 horas na Carpa da Alameda a cargo de Teatro Marionetas La Estrella, que representará a súa obra La Caperucita y otros lobos. ECG