Chega o Holanola Fest con numerosos artistas

RIQUELA. A próxima semana, do 20 ao 25 de setembro, terá lugar en Compostela a I edición do Holanola Fest. Coa referencia atmosférica de Nova Orleáns, este novo evento reunirá artistas procedentes da cidade norteamericana, flamencos e de música tradicional galega nun intercambio cultural sen precedentes. Organizado polo Riquela Club co patrocinio do Xacobeo e de Estrella Galicia, a proposta parte da idea de que músicos e espectadores teñan un lugar de encontro, atravesado por diferentes achegas culturais, construíndo durante uns días unha comunidade baseada no intercambio de saberes ao redor da música. Procedentes da cidade raíña do río Mississippi actuarán no Holanola Fest o grupo de Kiki Cavazos con Pat Reedy, Sundown Songs, o compositor, músico e produtor Duff Thompson coa súa mestura de pop, folk e garaxe rock, ou Steph Green co seu álbum debut Thanks for That. Estarán tamén a cantautora Gina Leslie, o compositor e forza creativa detrás de Max and the Martians, Max Bien Khan, ou o músico de Nashville Noel McKay. ECG