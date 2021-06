Chelo&Muñico lleva su buen hacer a la rúa de San Pedro

Con ganas, ilusión y gracias al gran trabajo que los caracteriza, Chelo&Muñico ha emprendido el reto de abrir otro punto de venta, en la Rúa de San Pedro, 111. El obrador, presente en el Mercado de Abastos desde hace ocho años, ha decidido “salir de su de confort”, apostando por la expansión, por consolidar un producto con marca propia como son sus hamburguesas y por la cercanía a sus clientes.

Para arrancar este nuevo proyecto, Gloria Costa, dueña del obrador e hija del reconocido carnicero Antonio Costa, dueño de la carnicería con más historia de Santiago, se ha decantado por una zona de la ciudad que conoce muy bien. “Soy de San Pedro de toda la vida (vivo a pocos metros del local), un barrio con encanto, por el que transitan todos los santiagueses, y una gente maravillosa, muchos de ellos ya clientes habituales de nuestros establecimientos en el Mercado”, señala la propietaria.

Manteniendo su ética de trabajo, en este nuevo punto de venta seguirán apostando por los productos de calidad con sello propio Chelo&Muñico, tanto para los vecinos y vecinas del histórico barrio compostelano, como también para todo aquel que quiera adquirir y conocer una materia prima única y de primera calidad. De este modo, entre su oferta, se pueden encontrar desde sus famosas hamburguesas, elaboradas y combinadas de múltiples maneras, hasta otros tipos de corte, incluso con carnes maduradas.

Además, fruto de su enorme vocación emprendedora e innovadora, la gerente Gloria Costa, asegura que irán evolucionando según la demanda, “cumpliendo las necesidades que el cliente vaya solicitando”, con la meta de ofrecer aquello que necesitan.

En este sentido, servirán de punto de apoyo a toda la hostelería de la zona que quiera contar con sus servicios, a la vez que pueden ampliar su horario a las tardes, un deseo que viene de lejos. “Para nosotros es muy importante poder abrir también de tarde, ya que siempre hemos recibido muchas llamadas al Mercado preguntándonos por este tema. Creo que era una necesidad que ahora podemos aportar al cliente”, confiesa.

Por ello, a través del nuevo local en la rúa de San Pedro, aportan más opciones y facilidades al consumidor, con el objetivo de que puedan proveerse con sus elaboraciones. Aunque sin olvidar la importante parte de ventas mediante canales digitales, apuestan decididamente por el trato cercano y directo, bases que definen a la compañía familiar desde sus inicios hace más de sesenta años.

“Mi padre siempre me inculcó su buen hacer y la filosofía de que el que no arriesga no gana. Confío ciegamente en ambas premisas y abrir y emprender en tiempos difíciles estoy segura de que marcará una diferencia positiva en mi vida laboral”, señala Gloria Costa.

Invitando a todo aquel que lo desee a conocer de primera mano el nuevo establecimiento de Chelo&Muñico, adelantan que en él encontrarán aquello que mejor los define, un gran producto, basado en la mejor calidad, el cuidado de sus clientes, atendiendo a todas sus necesidades, así como una gran experiencia en el sector cárnico.

“Somos un equipo joven, con ganas e ilusión, y el negocio es parte de nuestra vida. Por este motivo, ponemos todo nuestro empeño para que todo salga bien. Nos centramos en fidelizar al cliente a nuestra manera, de forma original y única, todo ello sin olvidar las raíces de un trato cercano y personal”, concluye.