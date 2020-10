Chollo: el radar de Conxo hará más caja que las multas de todo un año

Calcula Alejandro Sánchez-Brunete, portavoz del Grupo Municipal del PPdeG, que el radar multicarril instalado en el túnel de Conxo generará, de mantenerse la tendencia actual, unos ingresos similares a los que reportaron “las 33.000 multas que se tramitaron por infracciones de tráfico el año pasado en Santiago de Compostela”. Denuncia el “afán recaudatorio” de este medidor de velocidad y también que “haya sido la empresa que gestiona las sanciones de tráfico la que haya elegido su ubicación, como se recoge en el expediente municipal, en un punto estratégico que le permitirá aumentar considerablemente la facturación”.

Lo cierto es que los populares se mostraron críticos desde el principio con la instalación de este cinemómetro y sobre todo censuraron que su ubicación “fuese determinada por la concesionaria y no por los técnicos municipales”. Brunete insiste en que este dispositivo permitirá a la compañía, que se embolsa en torno al 25 % del importe de cada sanción en periodo voluntario, duplicar su facturación anual, lo que califica de un despropósito del que culpa al gobierno municipal.

“La recaudación debe hacerse mediante tributos que se le imponen a los ciudadanos en base a su economía, pero no a golpe de multas de tráfico”, subraya el concejal popular, que cuestiona los criterios técnicos para la ubicación del radar en las inmediaciones del túnel de Conxo.

Así las cosas, tacha de “abracadabrante” la decisión del Concello de Santiago de pagar ahora una indemnización a la empresa que gestiona las sanciones de tráfico por los meses de parón a causa de la primera ola de coronavirus. La junta de gobierno local aprobó este lunes una propuesta relativa a la indemnización por el “desequilibrio da prestación do contrato de Xestión dos expedientes sancionadores por infraccións contra a normativa de tráfico vial urbano e calesquera outras infraccións nos ámbitos de seguridade, mobilidade, medio ambiente e servizos comunitarios do Concello de Santiago de Compostela; por mor da suspensión do contrato durante a pandemia”.

En la reunión, el ejecutivo local aprobó el gasto y reconoció la obligación de abonarle a la empresa SCI (Servizos de Colaboración Integral SLU), concesionaria de este servicio, la cantidad de 23.087,50 euros, en concepto de “indemnización pola supresión do contrato dende o 1 de abril ao 1 de xuño de 2020”.

“No solo va duplicar sus ganancias en lo que queda de contrato, sino que el Concello de Santiago todavía le indemniza con más de 23.000 euros”, criticó el edil Sánchez-Brunete, que ve inadmisible que el Concello recompense a una compañía a la que ya benefició este año permitiéndole la instalación de un radar a mayores, “con un pliego que fue modificado para que el cinemómetro sea multicarril para mayor beneficio”.

Cabe recordar que el radar de Conxo llegó a cazar hasta 10.000 conductores en un solo mes este verano, “con sanciones de cuantías mucho más elevadas que las habituales, lo que permite hacerse una idea del aumento de recaudación”, según Brunete.