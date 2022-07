Chorro de fuego en el Monte do Gozo

El Monte do Gozo recuperó ayer las vibraciones que lo habían dominado durante el pasado festival O Son do Camiño. Esta vez, de manos de una sola banda que no tuvo nada que envidiar al enorme cartel con el que contó el anterior evento. Los estadounidenses Imagine Dragons ofrecieron grandes dosis de adrenalina a los más de 30.000 aficionados que, ya un buen rato antes de abrirse las puertas, no podían esperar para ver y oír en directo a esta formación.

Algo comprensible, teniendo en cuenta que la de ayer supuso la primera parada que la banda realiza en tierras galaicas. Y, en consecuencia, también fue para muchos la primera ocasión para poder disfrutar de su espectáculo en primera persona.

La atmósfera en el Monte do Gozo durante la espera previa estuvo dominada, principalmente, por grupos de jóvenes que no dudaron en presentarse ante el recinto con más de una hora de antelación. Una decisión arriesgada, teniendo en cuenta las tórridas temperaturas de la tarde que llevaron a muchos a calzarse el bañador y portar abanico en la diestra y botellín de agua en la siniestra. Para beber, sí, pero también para usar a modo de ducha bien fresca. Varios de los presentes ya cantaban algunos de los temas más conocidos como Radioactive o Demons en preparación para el concierto -y tarareando las partes en las que la letra ya no estaba tan clara-. Todos ellos, esperando con impaciencia un show que, finalmente, no fue para menos. Tras haber caldeado (aún más) el ambiente la compositora y cantante gallega Dani -a modo de guiño a la música autóctona-, y los canadienses Mother Mother, teloneros habituales de la banda principal, llegó el momento del plato fuerte de la jornada.

Durante el concierto, la banda realizó un repaso por el arsenal de algunos de sus éxitos que no dejó indiferente a nadie, mientras presentaba su penúltimo disco, Mercury - Act 1, y su sucesor y más reciente trabajo, Mercury - Act 2, del cual ya habían adelantado su tema Bones.