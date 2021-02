Chubasqueros y katiuskas para poder salir al recreo en Lavacolla

La ANPA del colegio Rodríguez Xixirei se resigna y está convencida de que probablemente los alumnos del centro escolar de Lavacolla no van a poder utilizar el pabellón multiusos hasta el curso que viene. “Confiamos en la buena voluntad de todas las administraciones implicadas, pero somos conscientes de que si hay que realizar una cata arqueológica y está por medio una compañía eléctrica los plazos se pueden alargar en el tiempo”, afirman.

“No nos queremos hacer ilusiones con las palabras del concejal de educación, Rubén Prol, que habla de este trimestre, porque ya en octubre del año pasado nos habían dicho que en quince días estaba todo solucionado y mira como estamos ahora”, señala Martín García, tesorero del ANPA.

Y es que los estudiantes de este colegio llevan un año esperando para poder usar un pabellón multiusos que está terminado desde entonces, pero que no cuenta aún con los suministros de luz y agua, y que provoca que los días que llueve los niños no puedan salir al recreo. Una situación que este año está desesperando a padres y alumnos debido al mal tiempo reinante y al incesante tren de borrascas que sacude Compostela.

Destacan que en los últimos noventa días, hubo tan solo cerca de diez en los que no hubo precipitaciones. Esto llevó al ANPA a proponer, que siempre y cuando no hubiera alertas o avisos de temporal, se recomendara a los padres equipar a los niños con ropa y botas de agua, chubasqueros y pantalones impermeables para poder salir al patio en días de lluvia moderada. Una sugerencia que la dirección del centro aceptó, ya que hace unos días envió un mensaje a través de la aplicación que utilizan para comunicarse con los padres en los que se informaba que ante la falta de espacios para que los niños pudiesen disfrutar del recreo a cubierto y dada la situación creada por el COVID, se les pedía que equipasen con ropa de lluvia a los pequeños para dejarla en el centro y que estos pudiesen salir al patio, aunque lloviese, siempre que no hubiera alertas o temporales.

Según ha podido saber este rotativo, este aviso cogió de sorpresa a algunos progenitores que no están muy de acuerdo con la medida, algo que confirmaron desde el ANPA. “Sabemos que hay algunos padres que no están de acuerdo, pero no es una imposición. Nosotros hicimos esta recomendación a la Dirección, porque los niños llevan ya mucho tiempo teniéndose que quedarse en el aula debido al mal tiempo. Tampoco queremos que los niños se acatarren, solo que se haga en días no muy lluviosos”. De hecho, la medida ya se está aplicando en algunas clases, “porque la decisión final la toma el tutor. Hay profesores que sí salen aunque llueva, y otros no”, y eso también ocasiona que haya alumnos que se quejen, porque unos van al patio y otros no.