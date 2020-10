CHUS: bajón en Urgencias por temor al covid mientras se anulan descansos

La segunda ola del coronavirus se está ya notando en el hospital Clínico Universitario de Santiago. Solo con mirar el balance diario del complejo puede verse que hay servicios que ya están sufriendo los daños colaterales del aumento de casos activos de covid-19, que han llevado a la ciudad a estar en alerta roja. En Urgencias, desde hace días, se está notando un descenso en el número de usuarios.

Si durante el estado de alarma decretado el pasado marzo el número de pacientes atendidos en el citado servicio no superaba el centenar frente a la media diaria de unos 350, no fue hasta el mes de junio cuando comenzó a producirse un incremento de atenciones de las llamadas patologías convencionales, desde traumatismos a infartos o derrames cerebrales.

Pero ahora, esta tendencia está cambiando. Desde hace unos días se está produciendo un descenso en el número de atenciones, bajando desde los más de trescientos usuarios de los últimos dos meses a los 260-270 pacientes en los últimos días.

El coordinador de Urgencias del CHUS señaló ayer a este diario que “en el servicio, por ahora, estamos bien”, aunque puntualizó que “si la balanza hasta hora se inclinaba hacia el lado de las personas que venían al servicio por dolencias convencionales, últimamente están llegando más pacientes con sospecha covid, por lo que esa balanza se está equilibrando”.

MÁS JÓVENES. En cuanto al perfil de los pacientes con sospecha de covid, asegura que “ha variado con respecto a hace seis meses. Ahora son pacientes más jóvenes y con patologías menos graves, incluso sin necesidad de ingreso”.

Sobre el motivo del descenso de las consultas convencionales, Plácido Mayán indicó que “puede ser temor a ir al hospital en esta segunda ola del covid, aunque espero que no. No es cuestión de acudir a Urgencias por cualquier motivo, ya que debe utilizarse el servicio con sentido pero tampoco no venir por miedo”. Matizó que “es preciso no volver atrás. Los usuarios deben saber que en Galicia tenemos los medios y mecanismos necesarios para asegurar a los pacientes que la seguridad está garantizada”.

Recordó que en Urgencias cuentan, desde marzo, con dos circuitos “perfectamente diferenciados” para derivar a pacientes con sospecha covid para evitar contagios.

Añadió que el servicio se ha visto reforzado con 40 camas más en el área de observación, que espera que comiencen a estar operativas en breve, una vez se dote de más personal de enfermería”.

Preguntado sobre si temen que aumente la presión asistencial en Urgencias con la llegada del pico de la gripe, el doctor Plácido Mayán indicó que “es pronto para decirlo, aunque se cree que será anecdótica teniendo en cuenta que estaremos más protegidos debido, precisamente, al covid, al llevar mascarillas, mantener distancia de seguridad y lavado de manos”.

Y mientras Urgencias espera reforzar el servicio para la nueva sala de observación, el CHUS comunicaba ayer que se ha visto en la obligación de suspender temporalmente los permisos y vacaciones del personal de Enfermería y auxiliares “para garantizar la asistencia sanitaria a los pacientes”. Una decisión que adoptó “tras la imposibilidad de encontrar personal de sustitución en las listas de contratación propias y el Inem”.

Explican que todos los profesionales que configuran las citadas listas para las sustituciones “están ya contratados para puestos habilitados a mayores por la gerencia”, y que en el momento en que sea posible cubrir esas ausencias con este personal se retomará la concesión de permisos”. Añaden que los días suspendidos “se sumarán a los del año próximo”.