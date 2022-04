Chus Iglesias: “Devolveré las llaves para que den el local a otro parvo que no sea yo”

PALUSO. Chus Iglesias, presidenta de la Asociación Paluso, señaló ayer con respecto al local cedido por el Concello de Santiago en Pontepedriña que “lo tengo lleno, pero sin luz no podemos clasificar, no tenemos tampoco agua ni tenemos nada”. Así, ante los micrófonos de Onda Cero aseguró que “entregaré las llaves para que se lo den a otro” aunque “tengo el local lleno y necesitamos reciclar todo lo que tenemos allí, pero no hay luz”. En el programa de Ramón Castro comentó que “me da muchísima rabia que digan que yo sabía cómo estaba el local. Sabía que habría que poner a un electricista, y el suelo; pero no que tenía que hacer un proyecto de obra para hacerlo de arriba abajo...pero que no sigan diciendo que yo sabía cómo estaba”, afirmó en referencia a la cesión en estado de obra del bajo en Pontepedriña. Llegado a este punto y ante la ausencia de ayuda, Chus Iglesias insistió en Más de uno Compostela en que devolverá las llaves “para que den el local a otro parvo que no sea yo”. “Incluso tuvimos que encender las luces del coche para poder ver dentro del local”, comentó, antes de añadir que “de momento la alimentación no perecedera espero poder seguir repartiéndola, pero el resto ya avisé que por favor no me traigan más ropa”. Por su parte, el diputado autonómico Borja Verea señaló también en Onda Cero que “es un tema muy poco serio entregar un local en obra sin los permisos mínimos para su habitabilidad, es inhumano”. Verea censuró “utilizar la cesión del local para hacerse autobombo y no hay nada detrás excepto una falta de respeto”. “La solución es ceder un local en condiciones mínimas para que pueda desarrollar su actividad”. REDACCIÓN