Ciclo de charlas dos arquitectos composteláns

CONFERENCIAS. A Delegación de Santiago do Colexio de Arquitectos de Galicia inicia hoxe unha nova edición do ciclo de conferencias de arquitectura Próximos 2022 a través do cal se quere dar a coñecer traballos arquitectónicos próximos á demarcación colexial, ben polo emprazamento das obras ou os estudios como polo contexto sobre o que traballan. Esta edición conta co patrocinio de empresas do sector da edificación como son Rodiñas, iGuzzini, Cortizo e Finsa. Así, a actividade inaugurarase hoxe, 6 de abril, coa conferencia dos arquitectos Cristina Ansede e Alberto Quintáns, ás 19.00 horas no salón de actos do Museo do Pobo Galego. ECG