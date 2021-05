Ciclo de visitas guiadas á Fundación Granell

Arte. O vindeiro venres, 7 de maio, a Fundación Eugenio Granell da comezo a un ciclo de visitas guiadas coa finalidade de dar a coñecer o rico patrimonio, tanto artístico como documental, que alberga a institución. As visitas realizaranse ás bibliotecas, entre elas á Biblioteca Granell, unha colección de máis de 14.000 volumes, que foron compilados ao longo da vida do artista e que levou consigo no seu periplo vital; e a Área de Conservación e Restauración onde poderán verse os almacéns coas obras das diversas coleccións legadas a Santiago por Eugenio Granell e a súa esposa Amparo Segarra.

Estas visitas gratuítas levaranse a cabo o primeiro e terceiro venres de cada mes, ás 12.00h, cunha duración de 90 minutos. O aforo será limitado seguindo as medidas sanitarias, vixentes no momento, por mor da COVID. A reserva de prazas pódese facer no teléfono 981 57 21 24 ou no correo electrónico: biblioteca@fundacion-granell.org. redacción