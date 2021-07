Cidade da Cultura: están a piques de rematar as obras do edificio Fontán

Santiago. Xa falta menos para ver rematado por completo o edificio Fontán, tal e como como se comunicou onte tras a reunión do padroado da Fundación Cidade da Cultura de Galicia, que estivo presidida polo conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez.

Nela avanzáronse as liñas centrais do que será o II Plan Estratéxico Gaiás 2021-2027, a folla de ruta que se está a elaborar e que marcará a dirección do Gaiás entre 2021 e 2027, nun período que estará marcado pola expansión da súa actividade.

Román Rodríguez adiantou ao padroado que, pese a todas as dificultades derivadas das restricións da pandemia, o edificio Fontán está executado nun 95 % e que as obras estarán rematadas proximamente, iniciándose agora o proceso de traslado das institucións académicas e científicas que acollerá esta nova infraestrutura. “Estamos a piques de rematar un equipamento que a Xunta de Galicia, en colaboración coas tres universidades galegas e co CSIC, pon ao servizo da investigación universitaria e dos estudos do patrimonio”, asegurou. Co remate deste proxecto, precisamente nun momento no que a Cidade da Cultura conmemora os dez anos desde a súa apertura ao público, o conselleiro explicou que se pecha unha fase construtiva e que se inicia un tempo novo marcado pola intensificación da actividade e polo protagonismo dos contidos nun momento no que se require o máximo compromiso coa reactivación da actividade no sector cultural.

Neste senso, o titular de Cultura apuntou que un dos principais obxectivos será transformar o Gaiás nunha produtora que exporte contidos culturais (exposicións, pezas escénicas, etc.) a centros de toda Galicia e tamén de fóra da comunidade, operando como unha plataforma para darlle visibilidade internacional á cultura galega. Así, subliñou a importancia de acadar alianzas estratéxicas con institucións culturais de referencia no panorama internacional e citou como exemplo a exposición Faraón. Rei de Exipto con fondos do Museo Británico. Entre as novidades desta nova fase, Román Rodríguez destacou a súa determinación de converter a CdC nunha das principais ferramentas do Goberno galego para impulsar a creación en Galicia. s. cuiña