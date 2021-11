Ciencia singular de portas abertas á sociedade

vocacións. Os centros singulares de química, física, medicina molecular e tecnoloxías intelixentes abriron as súas portas este sábado para amosar o máis destacado da súa actividade investigadora. O CiQUS (Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares), o CiMUS (Centro de Investigación en Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas), o CiTIUS (Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes, e o IGFAE (Instituto Galego de Física de Altas Enerxías) ofreceron a posibilidade de coñecer in situ os seus espazos, conversar con parte do seu persoal investigador, entrar nos laboratorios e xogar a ser científico nesta xornada aberta á sociedade na que os máis de 700 participantes (218 CiQUS, 205 CiMUS, 202 CiTIUS e 154 IGFAE) tiveron ocasión de tocar as entrañas da ciencia. O obxectivo, espertar vocacións entre os máis novos e que a sociedade se sinta máis próxima á actividade científica, a respecte, a valore e contribúa ao seu desenvolvemento integral. Desde o CiQUS, o seu director científico, José L. Mascareñas, e a súa directora adxunta, Dolores Pérez, consideran que é “importante para a sociedade saber que en Santiago existen centros de investigación moi competitivos que abordan retos científicos de primeiro nivel e xeran coñecemento de fronteira, que participan en proxectos líderes internacionais e contan co recoñecemento e financiamento dos programas máis competitivos”. Segundo o director científico do CiMUS, “o futuro de Ciencia Singular está garantizado porque desde os centros organizadores temos o convencemento de que formamos parte da sociedade e nos debemos a ela. Queremos transmitirvos que moitos dos problemas de saúde que nos preocupan a todos centran o noso traballo. Na actualidade inclúese desde algunhas patoloxías moi prevalentes como enfermidades neurodexenerativas, distintos tipos de cancro, diabetes-obesidade ou enfermidades cardiovasculares. Senén Barro, director científico do CiTIUS, está convencido de que o mellor futuro para Ciencia Singular é que “sigamos facendo investigación singular. ecg