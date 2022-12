Cientos de cenas de empresas llenan los restaurantes antes de Navidad

BRAIS FDEZ.

Santiago

Vuelve la Navidad, sin restricciones, y con ella llegan las tradicionales cenas de empresa. Tras perderse la campaña de 2021, a raíz de un pico en los contagios, los hosteleros afrontan un ilusionante mes de diciembre que cuenta ya con muchas reservas. Algunos establecimientos ya han cerrado fechas para unos encuentros tradicionales que, en este curso, se adelantan en el tiempo.

“O ano pasado houbo moitas cancelacións de última hora polo risco aos contaxios masivos dentro dunha mesma empresa. Había moito medo e iso afectounos. Por sorte, este ano semella que todo irá ben e que teremos moita actividade”, apunta Avelino Martínez, directivo de la Asociación Hostelería de Compostela, a EL CORREO GALLEGO.

La coincidencia de las jornadas grandes, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero, en fin de semana ha provocado que muchos grupos hayan decidido programar sus reuniones ya para esta semana, cuando antes lo habitual era hacerlo a partir del llamado puente de la Constitución. En todo caso, los días grandes, en lo que a cenas navideñas se refiere, serán precisamente durante estos festivos nacionales, así como para el 15 y 16 de diciembre.

“Ao cadrar o 23 e o 30 de decembro en venres, datas por excelencia para as ceas de empresa, aditáronse no tempo. Por iso, esta fin de semana, a da ponte e a do 16 están con moitas reservas. As previsións son moi boas para o sector”, reitera.

Estas celebraciones, por excelencia, son muy importantes para los establecimientos compostelanos, puesto que los ingresos de estas fechas ayudan a paliar el déficit de enero y febrero. “O traballo que fagas na ponte e as ceas de Nadal sempre foron moi importantes para o nsector, porque dependes deste mes para afrontar os seguintes, no que a maioría traballamos a perdas”, detalla el también propietario del restaurante O Dezaseis.

MENOR MARGEN DE BENEFICIO. A pesar de recuperar esta tradición, con el consiguiente beneficio para los restaurantes de la capital gallega, no todo son buenas noticias, puesto que se producen en un momento crítico a nivel económico, con el incremento de los costes por la inflación de precios.

En este sentido, señala Avelino Martínez, el incremento de los gastos no repercutirá, en la mayoría de los casos, en la carta, por lo que serán los hosteleros los que asumirán esas subidas. Esto se produce porque, al tratarse de un año especial, en el que muchos han tenido que ir capeando el temporal y cubriendo las pérdidas derivadas de la pandemia, no destacarán los menús especiales, sino que se ofrecen los habituales que hay durante todo el año.

Así, los mariscos no serán tan protagonistas de las mesas de las compañías como en otras ocasiones, ganando peso las carnes y pescados. En todo caso, cita el hostelero, algunos sí que piden productos a mayores, “aínda que son os menos”.

Asimismo cabe destacar que, atendiendo a las celebraciones prepandemia, los grupos que reservan han reducido su cifra de comensales. Ya sea por una economía más delicada o por el incremento del teletrabajo, lo cierto es que destacan más las mesas con agrupaciones reducidas que las tradicionales decenas de miembros.

Esta circunstancia tiene una doble lectura: los ingresos son menores, pero en cambio se pueden meter más grupos en el interior de un mismo local, por lo que tiene su parte positiva y negativa.

En todo caso, lo que sí queda claro es que esta Navidad recupera ese espíritu de fiesta por excelencia, una esencia que llenará los locales de la ciudad y que ayudará a paliar unos años pasados tan duros. De este modo, además de los restaurantes, tanmbién se beneficiarán los locales de ocio nocturno que acojan, tras la cena, a estos grupos. Un buen ejemplo de esto son las casetas del mercado de Carreira do Conde, que ya se encuentran instaladas y a punto para la temporada navideña que quedará inaugurada mañana con el encendido del alumbrado.