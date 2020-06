Cierran el pub Fonte Sequelo, al no ser viable con los aforos permitidos

Después de casi ocho años de fiesta y diversión el mítico pub compostelano Fonte Sequelo cierra sus puertas. Una decisión muy difícil de tomar, pero que su actual responsable explica por la imposibilidad de hacer que el local sea viable adaptándose a los aforos marcados por la nueva normalidad.

Hay que recordar que este pub se caracteriza por contar con un corredor muy alargado, que finaliza en una pequeña pista de baile, lo que dificulta más que se pueda mantener la distancia social. El responsable anunció en redes sociales el adiós del Fonte Sequelo recibiendo multitud de muestras de apoyo y mensajes de gratitud por todos estos años alegrando la noche compostelana, en el casco histórico.

Iván explicaba ayer a EL CORREO GALLEGO, que “la nueva normalidad es inviable para el ocio nocturno, creo que es mejor perder ahora para ganar en un futuro. Yo no lo veo viable por el aforo y la forma en la que el Gobierno quiere que trabajemos, como pedir un teléfono o trabajar con treinta personas. En mi local es imposible. Así, es mejor cerrar y esperar a que cambien las cosas”, añadió el encargado del pub.

A través de sus redes sociales Iván anunció la noticia, repasando la trayectoria del negocio. “Después de casi 8 años, hoy es un día triste para mi y los míos. Son tiempos difíciles y no es oro todo lo que reluce. Empezamos un 17 de junio de 2013 y mi confianza era plena en este local. Sabía que tarde o temprano daría sus frutos, y no me refiero solo a lo económico, sino también a otras satisfacciones personales. El primer año fue duro y el segundo más o menos. Fuimos luchando contra viento y marea y poco a poco este pequeño local de la zona vieja fue cogiendo color”, explica Iván.

En ese texto de despedida también aprovechó para dar las gracias a todos los que formaron parte del equipo del Fonte Sequelo. “Tengo que agradecer a cada uno de mis compañeros. Ellos fueron los capitanes de este barco durante estos casi ocho años, donde se trasladaba un montón de gente, amistades, clientes, etc. Por decirlo de alguna manera era la familia Fonte Sequelo. Cada uno de esos clientes que entraba por esa puerta era un cliente amigo, que cada día disfrutábamos viendo una sonrisa, un abrazo, un baile, una copa, un sinfín de sentimientos que es muy difícil expresar con palabras”, continúa.

“A día de hoy, un tal covid-19 nos lo arrebató. Ya no veremos las sonrisas, ya no podemos abrazarnos, ya no podemos realmente ser Fonte Sequelo y nos vemos obligados todos los líderes de este barco a regirnos por una nueva normalidad, a la que no nos podemos adaptar. Después de estos meses pensando y recapacitando decidimos poner fin a este viaje. La seguridad es lo primero”, cuenta, al mismo tiempo que añade que con 58 personas de aforo, al reducirlo al 60 por ciento, no quieren verse obligados a ser policías ni a seleccionar a la gente que puede entrar en el local. “En este barco no seguiremos, pero tener por seguro que volveremos”, sentencia.

Y finaliza dando las gracias a todos los miembros de su equipo: Sabela, María, Isa, Sara, Thania, Alba, Vanesa Ríos, Nino, Moha, Adrián, Chava, Fons, Caamaño, Kike, Couto, Cabaleiro, Jorge y León.

Fuentes del sector vaticinan que éste no será el único adiós en el casco histórico compostelano, centro neurálgico de la movida actual en la capital gallega. Creen que cuando los pubs abran con las nuevas condiciones y empiece a haber inspecciones serán más los que acaben cerrando las puertas.

PESAR EN EL SECTOR. Desde la Asociación de Pubs y Discotecas de Santiago, Sergio Fernández, secretario de la entidad, lamentaba el cierre de un local tan emblemático de la zona vieja de Santiago. “Estamos todos apenados. Esperamos que no vaya a más, porque somos conscientes de que muchos negocios de ocio nocturno están al límite”, dijo.

Así, desde esta entidad reclaman al Ayuntamiento de Santiago la organización de “actividades que revitalicen el ocio nocturno en la capital gallega” para evitar que otros negocios corran la misma suerte que el Fonte Sequelo.

