Cierre al tráfico de varias calles en Conxo por las obras de reurbanización

Santiago. El Departamento de Tráfico del Ayuntamiento de Santiago informó ayer del cierre a la circulación de dos calles de Conxo con motivo de diferentes obras que se van a llevar a cabo en ellas.

Se trata, en primer lugar, de la rúa de Torrente, donde se va a instalar en la vía pública una grúa para la realización de obras en una vivienda, explican. En este caso el corte durará entre las dos y las ocho de la tarde.

El corte afectará al recorrido de la línea de autobuses número cinco, y a la supresión de las pardas 629, Torrente nº 31; 627, Torrente (c. Travesa Benéfica); 126, Benéfica de Conxo, para los buses que salen de A Rocha, ya que los vehículos se desviarán en la rotonda de Volta do Castro, y las números 626, Torrente (c. Travesa Benéfica); 628, Torrente nº 28; 246, Torrente (c. Volta do Castro).

Por su parte, en la rúa dos Roláns, el corte se mantendrá entre las nueve de la mañana y las siete de la tarde, y el motivo son las obras de mejora e integración paisajística del Camino de Santiago que se están llevando a cabo en la zona. La circulación se mantendrá en ambos sentidos en la rúa Benéfica de Conxo.

En este caso las líneas de autobús afectadas serán las 12, C2 y C4, y las paradas suprimidas, en la primera, las 543, Volta do Castro nº 35; 685, Feliciano Barrera Fernández (aparcadoiro); 283 e Ildefonso Sánchez Mera, en la C2, la 284, Ildefonso Sánchez Mera, y en la C4, 543, Volta do Castro nº 35; 685, Feliciano Barrera (aparcadoiro); 283, e Ildefonso Sánchez Mera. ecg