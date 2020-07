Cinco mil viviendas siguen vacías mientras los alquileres se disparan

Un convenio firmado ayer por el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, y la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ánxeles Vázquez, permitirá primero el acondicionamiento de una parcela de titularidad autonómica en la avenida de Xoán XXIII, y a partir del próximo año el desarrollo urbanístico del terreno para la construcción de vivienda protegida para alquilar a jóvenes.

En el transcurso de la presentación de este acuerdo, que también permitirá mejorar el aspecto de este punto de la ciudad “a 200 metros del Obradoiro”, destacó la conselleira, y por el que tantos visitantes cruzan cada día, ambos mandatarios expusieron las iniciativas que tienen previsto poner en marcha ambas administraciones para tratar de frenar el incremento del precio de la vivienda en la ciudad. Un fenómeno que ya se comienza a apreciar ahora, cuando los estudiantes empiezan a buscar vivienda de alquiler para residir en la capital de Galicia durante el próximo curso académico.

Un problema en el que, como explicó el alcalde, no solo influye el turismo, sino también el hecho de que muchas personas adquieren aquí un piso no como vivienda, sino como inversión, y muchas veces, aunque el propietario no las utiliza, no se incorporan al mercado de alquiler, sino que permanecen sin ocupar.

De hecho, cifró en más de 5.000 los pisos que actualmente están vacíos en la ciudad, una cifra basada no en estadísticas, sino en los datos sobre el consumo de agua. Es decir, aquellos inmuebles que tienen el contador a cero.

Sobre este aspecto, recordó que ya desde hace tiempo se habla de la posibilidad de penalizar fiscalmente estas viviendas desocupadas, pero el problema es que esta subida tiene que venir precedida de una normativa estatal y autonómica que especifique cuándo una vivienda se puede considerar vacía, porque ya hubo casos en los que se aplicó el recargo y los tribunales, entre ellos el TSXG, lo anularon posteriormente.

Conseguir movilizar este elevado número de viviendas y ponerlas en el mercado consideró que supondría una importante ayuda para abaratar el precio actual. Con todo, señaló que la intención del gobierno local es liberar suelo para la construcción de viviendas protegidas, con el fin de apoyar a los colectivos más desfavorecidos.

licitación de suelo. De hecho, señaló, el Ayuntamiento ya tiene previsto sacar a licitación por lo menos tres suelos en los próximos meses, en zonas como O Castiñeiriño o San Lázaro, que permitirían la construcción de unos trescientos pisos protegidos.

Antes de la crisis sanitaria se registró una fuerte polémica en la ciudad, sobre todo a raíz de que el Ayuntamiento anunciara un mayor control de los pisos turísticos y una moratoria en la concesión de licencias para este tipo de negocios, por la escasez de viviendas de alquiler en la ciudad que obligaba a muchas personas, sobre todo a alumnos de la USC, a fijar su residencia en ayuntamientos del entorno de Santiago, o incluso a buscar plaza en otras universidades ubicadas en ciudades donde la vivienda resulta mucho más asequible.

En aquel momento, Raxoi ya anunció su intención de impulsar la construcción de viviendas de protección oficial, especialmente en régimen de alquiler, para paliar este déficit en la ciudad. De hecho, en la propia operación Peleteiro ya se planteó esta modalidad.

Por su parte, también la conselleira Ánxeles Vázquez manifestó la intención de su departamento de tomar medidas para conseguir que se ponga en el mercado un notable número de pisos, en concreto con la articulación de una importante bolsa de viviendas vacías. Señaló, sin embargo, que este tipo de políticas es necesario plantearlas a medio o a largo plazo, no como una solución inmediata, y mucho menos con vistas a aplicar en el próximo curso académico en Compostela.