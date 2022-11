Cine de primeiro nivel para rematar a semana

As dúas primeiras sesións deste domingo no Teatro Principal estarán centradas en dous filmes da sección Cineuropa miúda. Ás 16.00 h dará comezo Oink, a ópera prima de Mascha Halberstad, unha fermosa animación en stop-motion dirixida a todos os públicos que abriu a sección infantil da Berlinale deste ano. Esta é a historia de Babs, unha meniña vexetariana que recibe inesperadamente un porquiño ao que quererá adoptar por riba de todo, mais a súa familia quererá todo tipo de probas que demostren que a convivencia será pacífica e responsable. O divertido —e tenro— da película é que todo o que poida saír mal, sairá mal.

Ás 18.00 h celebrarase a grande première de Os demos de barro, outra bela animación dirixida desta vez polo luso Nuno Beato e producida por, entre outros, o produtor galego Xosé Manuel Zapata. Como en Oink, a técnica utilizada é o Stop Motion, convertendo o filme na primeira longametraxe animada en stop motion de Portugal. Pero por se esta non fora fazaña dabondo, o feito de que sexa unha historia elegante, empática e emocionalmente rica fan de Os demos de barro unha peza imprescindible.

Á mesma hora, pero no cinema Numax, o cineasta Manuel Iborra presentará La club Virginia, un documental sobre a azarosa rodaxe de Orquesta Club Virginia, a icónica película protagonizada por Jorge Sanz, Antonio Resines, Santiago Ramos, Enrique San Francisco, Juan Echanove, Pau Riba e Emma Suárez. Un retrato do fracaso dun director superado pola película e da inquebrantable amizade que se forxou entre os seus protagonistas.

Cómpre salientar, igualmente, o primeiro pase de La nuit de 12 (A noite do 12), un thriller tenso e denso de Dominik Moll que fará as delicias do público afeccionado ao xénero. O segundo pase é no maratón, así que o mellor para gozala de xeito individual é asistindo a este pase do domingo ás 20.30 h no Salón Teatro.