Cineuropa bota o pano dunha 35.ª edición de reencontros

Santiago. A 35.ª edición de Cineuropa chega ao seu fin. Atrás quedan 17 días intensos de cinema, de reencontros perante unha pantalla de cinema. Atrás quedan tamén 161 filmes, 151 longametraxes e dez curtametraxes, creadas por cineastas de 43 nacionalidades. Mais o festival despídese ao grande, celebrando o cinema do presente e tamén o do futuro, coa lectura do palmarés desta edición nunha cerimonia de clausura que incluirá a proxección do filme de produción galega ¿Qué hicimos mal?, dirixido por Liliana Torres, e coa proxección de varios filmes imprescindibles, incluíndo unha escolma de curtas realizadas no marco de Cinema en curso en escolas e institutos de Galicia durante os cursos 2019-2020 e 2020-2021.

Ás 18.00 h de hoxe dará comezo na sala Mozart do Auditorio de Galicia a presentación de Cinema en Curso, un programa de pedagoxía do cinema en escolas e institutos que ten dous grandes obxectivos: propiciar o descubrimento por parte de nenas e nenos do cinema entendido como arte, creación e cultura; e desenvolver as potencias pedagóxicas da creación cinematográfica no contexto educativo. Un dos principais eixos de Cinema en curso son os obradoiros, que se desenvolven con alumnado de entre 8 e 18 anos ao longo de todo un curso, dentro do horario lectivo e son impartidos conxuntamente por un equipo de docentes e un ou unha cineasta. Todos os procesos son colectivos: a documentación e o guión elabóranse entre todo o grupo. redacción