Cineuropa, con Losa al frente, se estrena el día 8

cultura. El próximo ocho de noviembre se inaugurará en Santiago una nueva edición de Cineuropa. Según explicó ayer la concejala de Cultura, Mercedes Rosón, a pesar del recurso que se había interpuesto por parte de la empresa que no resultó ganadora del concurso. Esta medida legal no afecta al Ayuntamiento, que ya cuenta con un dictámen favorable por parte del Tribunal de Contratación Autonómico, y el recurso presentado por la empresa que no resultó adjudicataria está interpuesto contra el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, por lo que no afecta al desarrollo del certamen de cine, que una vez más volverá a dirigir José Luis Losa el próximo mes. ecg