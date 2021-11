Clamor general contra los fallos en el servicio para la recogida de residuos

La situación en la que se encuentra el servicio de recogida de residuos de Santiago ha hecho saltar todas las alarmas, y las quejas vecinales por la acumulación de basura en las calles, dentro y fuera de los contenedores, ha llevado también a actuar a la oposición municipal, reclamando que aunque el contrato esté a punto de renovarse, mientras tanto se exija a la empresa que cumpla con el pliego de condiciones.

Tras reunirse con el comité de empresa, la portavoz municipal del BNG, Goretti Sanmartín, denunciaba ayer las carencias de personal y material, buena parte de este ya obsoleto, y exigía al gobierno que instase a los responsables de la empresa a asumir el servicio tal y como está adjudicado.

Según explicó, los representantes de los trabajadores le habían manifestado su malestar por las “deficientes condicións en que se presta o servizo de recollida de residuos nos últimos tempos, o que ocasiona unha falta de limpeza evidente tanto no ámbito rural como no urbano e un descontento xeral da veciñanza”.

En concreto, señaló que les denunciaron “os graves problemas de falta de persoal e de recursos materiais para poder desenvolver o seu traballo desde hai xa moito tempo, que se agrava na actualidade coa carencia de 21 persoas que non son cubertas pola empresa cando debería haber unha contratación inmediata; xunto con camións en mal estado, insuficientes medidas de seguranza laboral e varredoras avariadas que non poden saír, o que provoca un servizo deficiente para a veciñanza”.

Como ejemplo de esto, señaló Goretti que los contenedores de la zona rural llevan dieciocho meses sin ser lavados, y los de la zona urbana, ocho, “un incumprimento total do establecido no prego de condicións”, sentenció.

Destacó que aunque el contrato se firmó en 2005 con un plazo de diez años prorrogables por cinco más, y ahora se encuentre “en precario”, se fijó una orden de continuidad a la empresa para que siguiera prestando el servicio hasta que se resuelva el concurso, y que por tanto tiene que garantizar que se cumplan las condiciones del mismo, algo que aseguró que no se hace actualmente.

A esto se suman también, denunció, “problemas de seguranza para traballadores e traballadoras, camións que van ciscando lixo cada vez que recollen un contedor, plataformas avariadas”. Una situación ante la que consideró que “este goberno municipal ten a obriga de solucionar estas deficiencias”.

“A falta de limpeza e acumulación de residuos é un dos principais problemas que advirte a veciñanza en Compostela, unido a que se cobra un servizo ao rural que non se presta nas condicións debidas”, sinalou Sanmartín.

condiciones deficientes de la prestación. Por todo ello, afirmó que el gobierno local “ten a obriga” de escuchar las denuncias de la plantilla y debe hacerse eco de las mismas y de las demandas de los trabajadores. “Ten que saber as condicións deficientes en que se presta este servizo moi deteriorado nos últimos tempos”,

En este sentido, volvió a reiterar las críticas de su grupo por lo que calificó de nulo el control del funcionamiento de los servicios en régimen de concesión, pese a que recordó que su grupo lleva años reclamando la creación de un servicio de control e inspección de las empresas concesionarias de Raxoi, porque afirmó que no solo en este caso, sino que “o incumprimento dos pregos é sistemático”.

Además, consideró que los problemas no se iban a solucionar con la firma de un nuevo contrato, ya que en opinión de la formación nacionalista, “este tema non se vai solucionar co novo concurso, pois os novos pregos non están á altura do que Santiago precisa e non recollen melloras vinculadas á reciclaxe e ao ecoloxismo, nin a revisión dos contedores soterrados”, concluyo Goretti Sanmartín. La petición se formulará oficialmente para que se proceda a su debate en el próximo pleno municipal.