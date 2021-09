“Co 5G os cidadáns estarán expostos en todo momento a radiacións aínda superiores”

A Delegación de Santiago do Colexio de Arquitectos de Galicia continuará hoxe coa celebración do ciclo de conferencias sobre arquitectura e saúde A Casa Invisible, destinado a analizar aspectos descoñecidos das vivendas que teñen que ver coa saúde e benestar dentro delas. A segunda charla do ciclo será Exposición a radiacións non ionizantes en ámbitos residenciais e urbanos. Electromagnetismo, que impartirá hoxe ás 19.30 horas no salón de actos do Museo das Peregrinacións e de Santiago, sito en Praza das Praterías 2, o doutor en Bioloxía, investigador emérito do Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria e responsable da Sección de Radiaciones No Ionizantes da Sociedad Española de Protección Radiológica, Alejandro Úbeda Maeso.

O obxecto principal do relatorio é proporcionar información útil e baseada na evidencia científica dispoñible para a súa aplicación en deseños arquitectónicos e urbanísticos que garantan unha óptima protección radiolóxica dos usuarios. Úbeda falará da lexislación vixente en España para a protección das persoas ante radiacións non ionizantes (RNI), a evidencia de efectos de RNI débiles, as principais fontes e niveis en ámbitos urbanos e residenciais e das estratexias Alara e Alata de minimización da exposición do público xeral a este tipo de radiacións.

Efectos. Os mecanismos biolóxicos implicados nos efectos inmediatos das RNI son relativamente coñecidos. Alejandro Úbeda explica que se trata de efectos neurolóxicos por indución de correntes en órganos electrosensibles (sistemas nervioso e muscular) ou de efectos térmicos e indica que estes coñecementos son de utilidade no desenvolvemento e aplicación, tanto de terapias baseadas na exposición intencionada e controlada a RNI, como de estratexias de protección contra efectos nocivos inmediatos da exposición accidental e non controlada a radiacións. “Estas estrategias de protección son de aplicación general en sociedades desarrolladas, lo que garantiza que la intensidad de las exposiciones a RNI en ambientes ocupacionales, urbanos y residenciales esté siempre por debajo del umbral de nocividad” destaca o doutor en Bioloxía.

O problema, asegura o experto, é que en moitos casos as exposicións á gran variedade de fontes de CEM mencionadas non é aguda e esporádica, senón frecuente ou crónica, e a aplicación de estratexias para a protección non está xeneralizada e non soe estar regulada, xa que matiza que só recentemente se están comezando a investigar axeitadamente os mecanismos celulares e moleculares que subxacen aos potenciais efectos da exposición crónica a CEM subumbral, que non provocan efectos inmediatos. “Los conocimientos, todavía limitados, sobre esos mecanismos vienen proporcionando cierto respaldo a la evidencia epidemiológica y a la casuística sobre la incidencia elevada de determinados tipos de cáncer entre sujetos expuestos crónicamente a campos de frecuencias bajas y RF-MW, o sobre el incremento en la tasa de población que padece o alega padecer electrohipersensibilidad”, indica. Nesta liña, Úbeda destaca que moitos cidadáns mostran inquietude e desconfianza cara as autoridades e a industria, e de depreciación de terreos e inmobles próximos a liñas eléctricas, centros de transformación ou mástiles de radiocomunicación, froito do descoñecemento.