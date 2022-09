Coge fuerza en el Clínico la moderna cirugía robótica gracias a ‘Da Vinci’

Con motivo de la celebración del Día Europeo de Salud Prostática que se conmemoró ayer, como cada 15 de septiembre, el servicio de urología del área Sanitaria de Santiago de Compostela y Barbanza recuerda la importancia de la prevención para evitar problemas prostáticos, en concreto la dolencia más grave: el cáncer. En este aspecto, cabe destacar la relevancia de una reciente adición en el campo sanitario que contribuyó a mejoras en el área sanitaria, el robot Da Vinci.

EL PRIMER EQUIPO EN USAR EL ROBOT. El servicio de urología del área Sanitaria de Santiago y Barbanza ha realizado cerca de 70 intervenciones laparoscópicas de cáncer de próstata dirigidas por el robot Da Vinci, a las que hay que sumar otro tipo de intervenciones urológicas y las realizadas por otros servicios, como cirugía general, ginecología, otorrino y torácica. No obstante, fue urología el primer equipo del área sanitaria compostelana en incorporar al nuevo bot y realizar intervenciones laparoscópicas asistidas por el mismo.

En este sentido, las primeras intervenciones fueron cirugías radicales por cáncer de próstata que siguen siendo, a día de hoy, la técnica más frecuente. Estas, indica el doctor Camilo García Freira, jefe del servicio de Urología del Hospital Clínico de Santiago, “permitiron mellorar os resultados funcionais tanto en preservación da continencia urinaria como da erección, ademais de redución na estadía hospitalaria e no uso de analxesia”. Añade que “cómpre indicar que non en todos os casos é preciso o uso do robot, xa que determinados pacientes poden ser operados por técnica laparoscópica estándar con óptimos resultados”.

Si bien al año se diagnostican unos 325 casos nuevos de cáncer de próstata en el área sanitaria compostelana, entre los principales abordajes terapéuticos se encuentran la cirugía, el tratamiento farmacológico y la radioterapia. Así pues, la cirugía robótica se suma al complejo manejo que supone hoy el diagnóstico, tratamiento y seguimiento del cáncer prostático.

El doctor Gacía Freire incide en que “a nosa actividade inclúe a realización de biopsias prostáticas ecodirixidas, nalgúns casos de biopsias de fusión (complexa técnica que fusiona os hachados de ecografía cos de Resonancia Magnética permitindo realizar unha biopsia dirixida dunha altísima rentabilidade diagnóstica) sendo o primeiro hospital público da nosa comunidade autónoma en realizarla”.

Por ello, la coordinación con los servicios de Radiodiagnóstico para el estadio del tumor y los de Oncología Radioterápica y Oncología Médica son primordiales para estudiar cada caso de manera individualizada y ofrecer el tratamiento. Así, señala el doctor que “semanalmente realizamos revisións dos casos complexos cos servizos xa citados e os de Anatomía Patológica, Farmacia o Medicina Nuclear”.

El servicio de Urología registra, además, un importante número de intervenciones tanto en cáncer vesical como renal que podrían beneficiarse del uso del robot Da Vinci. Con la incorporación de este bot se puede proyectar de miras al futuro muchas mejoras. Con esta robótica se incorporarán nuevas intervenciones urológicas (nefrectomías parciales o radicales, linfadenectomías o cistectomías radicales, por ejemplo).