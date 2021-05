Colas kilométricas para hacerse con entradas de conciertos en la Ascensión

··· El festival O Son do Camiño, previsto del 17 al 19 de junio en el auditorio del Monte do Gozo, no ha informado de momento sobre si los conciertos se van a suspender o aplazar, como acaba de suceder con Marc Anthony y Extremoduro. Según ha podido saber este rotativo, la decisión sobre su celebración se tomará en dos semanas. Lo que es casi seguro es que no se hará en las fechas previstas.

··· Las redes sociales del festival llevan muchos meses inactivas y en algunas de ellas se acumulan los comentarios de personas que tienen abonos o entradas para esta edición de O Son do Camiño que preguntan qué va a pasar con las actuaciones.