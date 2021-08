Comenza a primeira semana do Festival C con propostas sonoras, visuais e para público familiar

cultura. Dende onte ao 31 de agosto o Festival C espalla por diferentes espazos da cidade un programa con medio cento de espectáculos que inclúe teatro e danza, obradoiros de circo, proxeccións de cinema na rúa, itinerarios e laboratorios de creación sonora, concertos, exposicións, recitais de poesía, conversas, debates e videomappings. Canda unha intensa programación escénica, a primeira semana do festival ofrece numerosas propostas arredor das artes visuais e sonoras. Entre elas, a residencia colectiva Colapsoloxías centra boa parte das achegas arredor do son. Na xornada de hoxe, o seu programa de escoitas circulares aproxímanos ao traballo e ao fondo sonoro de Phonos, un centro catalán de creación, presentación e divulgación de música e artes sonoras comprometidas coas novas tecnoloxías. O mesmo día, ás 21.00 horas, proponnos un itinerario no que a bióloga Cristina Fuentes nos aprende a recoñecer as sinfonías dos insectos que nos rodean e que fan das súas melodías unha forma de comunicación. A axenda de Colapsoloxías para esta semana complétase cos concertos de Ángel Faraldo (mañá, día 4, ás 20.30 horas), Chago e Pablo Barreiro (o xoves, ás 19.30 h) e Ben Bertrand (tamén o xoves ás 20.30.h) no Auditorio de Galicia. A medio camiño entre as artes visuais e sonoras, a Zona C. Punto de Información Cultural acolle dende o mércores 4 e até o mes de setembro a exposición Ruxe Ruxe (1996-2001): 25 anos de universo gráfico. A mostra ofrece unha ollada aos deseños que vestiron e acompañaron a andaina musical da banda máis lonxeva de Compostela. Pezas de artistas composteláns como Javier Iglesias, Pachu M. Torres, Xulio Cé Arinspunk, Miguel Duarte, e tamén doutros grandes como o Grupo Revisión con Pepe Barro á fronte, Carlos Azagra (El Jueves), Diego Pérez Diebujitos, Laura Romero ou Raio Díaz toman parte nesta exposición. s. cuiña