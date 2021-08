SANTIAGO. A rodaxe do documental 'Peregrinas' comezou este martes ás 10:00 horas na Praza do Obradoiro de Santiago de Compostela, un traballo que pon o foco na importancia da muller na ruta e busca contar "a historia das peregrinas para contar tamén a historia do camiño". O proxecto, creado polo xuíz José Antonio Vázquez Taín, está baseado nunha serie de artigos doutros autores publicados por EL CORREO GALLEGO e editados despois en forma de libro pola Xunta. Contará con el apoio de Turismo de Galicia e presumiblemente estrearase na Televisión de Galicia. O xuíz Vázquez Taín declarou a Europa Press que a súa idea non é poñer por riba o papel da muller sobre o propio camiño, posto que "o camiño non é máis que a xente que o percorre", pero si incidir en que "ten moito de feminino". Nesta liña, precisou que o documental xorde da súa "paixón polo camiño" e tamén de investigacións propias nas que descubriu que "desde o ano 2017 son máis as mulleres que peregrinan" e que, ademais, "elas fixeron moitísimas contribucións" a este itinerario. Puxo como exemplo o antigo Hospital da Condesa -nome agora atribuído só ao pobo- que foi mandado construír no século IX por unha muller. Por tanto, recalcou que as mulleres tiveron un papel destacado en facer que o camiño "exista" pero que tamén fose "seguro e cómodo" para o resto de peregrinos.

Outro dos factores que influíron para pór en marcha esta idea foi a "proxección internacional" que ten o camiño, con páxinas web "punteiras" e unha repercusión mediática "magnífica". A este respecto, fontes da produtora declararon que hai distribuidoras internacionais de Italia, Alemaña, Reino Unido e Estados Unidos interesadas no documental, mesmo sen ter rodado aínda "nin un só plano". Con todo, aseguraron que "a intención" é que se estree en primeira instancia na Televisión de Galicia.