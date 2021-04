Comeza o MICE co estreo de ‘Negro púrpura’ no Principal

inauguración. O Principal acolle hoxe, ás 19.30 horas, a primeira xornada da Mostra Internacional de Cinema Etnográfico (MiCE) que acollerá na súa sesión de apertura a preestrea do documental Negro púrpura, de Sabela Iglesias e Adriana P. Villanueva (Illa Bufarda), unha proxección que se encadra dentro da sección fóra de concurso. O documental, rodado entre 2018 e 2020, realiza unha viaxe no tempo para contar a historia do fungo dos mil nomes (caruncho, cornecelo, dentón, cornello, grao de corvo, etc). Negro púrpura vai da sabedoría popular á ciencia, repasando a historia do cláviceps purpúrea e conectando Galicia co resto do mundo (relacionándose con multinacionais farmacéuticas, a CIA ou o nacemento do LSD) e alimenta relatos que nos son propios e nos tocan de preto, como o seu uso na medicina popular. Nesta sesión inaugural estarán presentes as súas directoras, parte do equipo do filme e o deputado de Patrimonio da Deputación da Coruña, Xosé Luís Penas; a concelleira de Acción Cultural do Concello de Santiago, Mercedes Rosón; o presidente do Padroado do Museo do Pobo Galego, Justo Beramendi; e a directora da MICE, Ana Estévez. Na mesma xornada, ás 16.30 horas, celebrarase no auditorio do Museo do Pobo a proxección de Do not lean on door, un work in progress do artista Vicente Vázquez (co-fundador da cooperativa de artistas Tractora Coop. con sede en Bizkaia). Este acto inaugural non será o único contido deste martes, primeiro día de programación da 16ª MICE do Museo do Pobo, xa que ás 20.00 horas, no cinema Numax terá lugar a proxección de El gran vuelo, de Carolina Astudillo.