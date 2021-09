Comeza ‘O soño musical dos mapas celestes’, arte e ciencia na Ruta Xacobea

FONSECA. O soño musical dos mapas celestes é unha experiencia inmersiva elaborada ao redor dunha instalación audiovisual da artista Irene Dubrovsky, inspirada nos mapas do cosmos e as distintas maneiras de cartografalo. É unha iniciativa promovida polo Instituto de Física de Altas Enerxías (IGFAE) —centro mixto da USC e da Xunta de Galicia— e que se desenvolverá no Colexio de Fonseca do 7 ao 10 de setembro. O espectáculo conta tamén con textos do profesor da Facultade de Física da USC José Edelstein, coa voz da cantante Uxía e coa interpretación da actriz Celtia Figueiras. “A disposición das estrelas no lenzo da noite ofrécese como unha linguaxe musical. Os puntos deveñen sucos ao habitar o tempo e o ceo convértese nunha partitura circular”, explican os responsables do espectáculo. REDAC.