Comezan as actividades de inglés no CEIP Pío XII

Santiago. O concelleiro de Educación, Rubén Prol, visitou onte o CEIP Pío XII, con motivo do comezo das actividades do programa de verán English Summer School, no que están inscritos 75 nenos e nenas de Primaria. Este programa está dirixido a empadroados no Concello de Santiago ou que cursen actualmente algún dos cursos de Educación Primaria nun centro educativo do municipio, con niveis de inglés diferentes. Segundo sinalou o concelleiro, “é unha oportunidade de aprendizaxe que combina as clases de inglés con obradoiros lúdicos e actividades deportivas, para aproveitar o tempo de actividade non escolar e practicar e mellorar o seu inglés á vez que utilizan este tempo para procurar novas relacións socializadoras”.

O programa English Summer School desenvolverase entre o 28 de xuño e o 30 de xullo de 2021 (ambos os dous inclusive) nas instalacións do CEIP Pío XII. Este ano, coas peculiaridades derivadas da situación excepcional por mor da COVID-19, que obrigou a que as autoridades sanitarias tomasen medidas preventivas para paliar os gromos epidémicos e que afectan tamén ao servizo de conciliación que tradicionalmente oferta o Departamento de Educación, este opta pola realización do programa English Summer School como alternativa ao mesmo.

“A pandemia non permitiu prever anticipadamente a prestación dos servizos de conciliación”, indicou onte Rubén Prol. REDAC.