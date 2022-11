Comezan no Hórreo as obras da nova rotonda

REURBANIZACIÓN. O luns darán comezo as obras de construción da nova rotonda da rúa do Hórreo, situada á altura da rúa de San Pedro de Mezonzo. Os traballos terán unha duración aproximada dunha semana, condicionada pola climatoloxia para a súa terminación, tanto das obras como da sinalización horizontal e vertical. O tráfico quedará afectado de forma que os dous carrís de subida e os dous de baixada pasarán a un só carril en cada sentido no tramo afectado polas obras. O Concello de Santiago de Compostela prega á cidadanía desculpe as molestias que estas alteracións no tráfico lles poidan ocasionar. Por outra banda, mañá, dende as 8.00 ata as 14.00 horas, o tramo de vía que une a rotonda do Hórreo coa avenida de Lugo vai quedar cortada ao tráfico por mor da reparación dunha arqueta situada na calzada. O tráfico deberá utilizar as rutas alternativas a este punto, pola rúa do Hórreo ou Pontepedriña e Clara Campoamor. rEDACCIÓN