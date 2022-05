Comienza la colocación provisional de los más de 50 bancos en Concheiros

PRUEBA. Finalmente, ayer fue el día escogido por la empresa constructora para comenzar la colocación de los bancos en la calle Concheiros. Serán más de cincuenta en total, porque algunos serán de piedra y no está claro que se ubiquen en esta primera fase. Esta colocación generó ayer cierta controversia entre algunos vecinos de la zona, como todo lo que ha estado relacionado con estas largas obras. Como se había anunciado, se ubicaron cuatro bancos en la zona impar de la calle frente a las filas de tres árboles, pero se trata solo de un lugar provisional. Aunque es así como figura en el proyecto, el concejal tiene claro que quizá no sea lo ideal, en la situación actual, para no juntar a tanta gente. A lo largo de la tarde continuó la instalación de este mobiliario, aunque todavía sin fijarlos al suelo. redacCIÓN