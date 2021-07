Comienza por fin el arreglo del apuntalado muro de O Pombal

La zona donde se produjo el último derrumbe del muro de la Alameda en O Pombal ya está en obras para reconstruir la estructura. Se trata de la esquina entre la rúa Travesa do Campo do Gaio y la propia rúa do Pombal, donde un desprendimiento de tierras obligó a actuar de oficio al Ayuntamiento para estabilizar el talud. Ahora, a requerimiento de Disciplina Urbanística, los propietarios están procediendo a acondicionar el terreno para garantizar que no se vuelvan a producir nuevos incidentes.

También está previsto actuar en breve en la parte de arriba, donde la pared permanece apuntalada desde finales de 2019, cuando otro desprendimiento, en este caso de tierra y piedras, obligó a cortar el paso. En este caso el problema es más complejo, porque tal y como revelaron los estudios, de nada sirve arreglar la pared sin reformar la parte interior, porque el derrumbe se produjo como consecuencia de la acumulación de agua. Así, es necesario instalar un nuevo sistema de drenaje, pero para ello hay que intervenir en terrenos que son de propiedad privada.

De esta forma, Raxoi va a sacar a concurso la actuación sobre el muro situado en zona pública, al tiempo que mantiene un requerimiento a través de Disciplina Urbanística para que los dueños de los terrenos acometan en su propiedad los arreglos necesarios. En el caso de que una vez transcurridos los plazos legales la obra no se haya llevado a cabo, se procederá a la ejecución subsidiaria para abrir de una vez el paso por esta calle.

La obra sufrió un considerable retraso debido a que cuando se estaba tramitando se decretó el estado de alarma, que obligó a paralizar todos los procedimientos administrativos durante la primavera de 2020. Además, tras este derrumbe, el que se produjo en Costiña do Monte, y los apuntalamientos en Fontiñas, el Ayuntamiento acometió un estudio de la situación de todos los muros en la ciudad, para proceder a la reparación de los públicos e instar a los titulares de los privados para que arreglaran los suyos.

En el primer caso, se han completado ya las reparaciones de los de Bonaval, y de los que necesitaban una intervención urgente en Fontiñas. Ahora está previsto seguir actuando sobre los restantes de este último barrio, pero ya con obras menores para su consolidación.

Este año está previsto realizar un nuevo estudio en toda la ciudad, para comprobar que la situación sigue bajo control y acometer las obras que sea necesario en los puntos que presenten problemas.

En cuanto a los privados, cabe destacar que estos días, también por requerimiento de Disciplina Urbanística se está procediendo a la reparación del que había obligado a cortar el paso en el callejón que une Mestre Mateo con el Campus Vida y que discurre en paralelo a la Facultad de Derecho. El mal estado del mismo amenazaba ruina, y por precaución se cortó el paso hasta que se llevara a cabo la obra.