Comienzan a instalar la plaza elevada para la estación del AVE de Santiago

Paralelamente a la ejecución de las obras, a raíz del cierre de la entrada sur (la principal) dada la ocupación del aparcamiento por los operarios, los usuarios que acceden a la terminal con sus vehículos están teniendo que lidiar con las largas colas que se forman en la única salida operativa del recinto, la de la Avenida de Lugo.

En este sentido, todo el volumen de turismos, taxis y autobuses se concentra por esta puerta, colapsándola en muchos momentos del día.

Más allá de la paciencia que deben tener los implicados, el mayor problema radica en los costes que esto genera. De este modo, cabe recordar que los quince primeros minutos en el parking son gratuitos, lo cual es aprovechado por muchos para recoger o dejar a sus familiares. Sin embargo, a partir de ese momento, se pasa a pagar todo el tiempo que se haya estado dentro.

Por este motivo, a consecuencia de los atascos que se producen para salir, muchos deben pasar por caja, cuando no era su intención inicial. Además, también tienen que volver para renovar el tique, puesto que, al no estar abonado, no se levanta la barrera.

Todo ello está provocando el cansancio de muchos, puesto que se sienten perjudicados por una cuestión que compete tan solo a Adif. Así, en cierto modo, se consideran estafados, tal y como han trasladado usuarios a este medio, los cuales reiteran que debería primar un buen servicio sobre el espíritu de recaudación.

Teniendo en cuenta que los trabajos se prolongarán hasta 2024, mientras no se abra el portal de la Galuresa, los afectados creen que se debería ampliar el tramo gratuito para los conductores.