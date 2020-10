Comisión conjunta para recuperar las esculturas del Mestre Mateo

Santiago. El diputado autonómico y presidente de los populares de Santiago, Borja Verea, valoró ayer de forma muy positiva que la Xunta y el Ayuntamiento hayan decidido poner en marcha un grupo de trabajo para analizar las últimas evidencias en torno a las estatuas de Abrahan e Isaac, del Mestre Mateo, que Raxoi reclama a la familia Franco.

En su intervención en el pazo do Hórreo, señaló que el grupo parlamentario popular va a trabajar “en todas as instancias, con todas as administracións e con todos os instrumentos legais dispoñibles para que as Estatuas de Abraham e Isaac do Mestre Mateo volvan formar parte do patrimonio público”.

Además, añadió que su grupo va a mantener las mismas ideas de “traballo conxunto e lealdade ao resto de actores políticos” que se siguió en el procedimiento de recuperación del Pazo de Meirás. Recordó que el trabajo conjunto para la recuperación de este inmueble significó “un exemplo de altura de miras” y de “responsabilidade moral, política e intelectual”, y que “temos unha nova oportunidade de facer un exercicio para demostrar a superioridade dos sistemas democráticos sobre calquera outra forma de goberno baseada na negación dos dereitos e liberdades públicas”.

Concluyó señalando que la recuperación de las estatuas do Mestre Mateo “é unha cuestión que, en última instancia afecta á dignidade de moitas persoas e á dignidade histórica de Galicia”.

En esta línea, el diputado popular afirmó también que “o compromiso do goberno autonómico é absoluto”, y recordó que éste incoó y declaró estas dos estatuas Bens de Interese Cultural no DOGA del 4 de septiembre de 2019, lo que supone la mayor figura de protección cultural que existe en Galicia. A este respecto, Verea Fraiz señaló que “estamos convencidos que esta declaración axudará no procedemento de recuperación ao patrimonio público”.

En cuanto al grupo creado entre la Xunta y Raxoi, destacó que “permite abrir novas posibilidades de reclamación máis alá das xa plantexadas no procedemento xudicial aberto”. ecg