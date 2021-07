Como é vivir nunha caixa de zapatos

Máis que debatidas están as condicións “pouco amables” que envolven o negocio do aluguer de pisos a estudantes; do mesmo xeito que a situación vivida durante o confinamento semellou reincidir na importancia dunha vivenda digna. Herdando as malas condicións dos primeiros e ignorando por completo a ensinanza segunda están os mini-pisos: espazos máis semellantes a unha tobeira que a unha casa, que moitas veces non superan os 30 m². Malia todo, a demanda destes recunchos é alta, nun momento de suba xeneralizada dos prezos de aluguer.

Segundo datos do INE, en 2020 había en España 24.200 fogares cunha superficie menor aos 30 m². Seguen a ser moitos, pero a tendencia indica unha baixada con respecto a 2018 (35.300) e 2015 (44.100). Ademais, en 2020, o 81% dos pisos desta superficie estaban habitados por unha única persoa.

Algo está claro: ás veces non hai outra opción. A xente máis nova, con salarios baixos e que busca independizarse, adoitan ser os suxeitos que habitan estes pisos, pero están lonxe de ser os únicos. Multiplicándose esta nas cidades grandes, a problemática da vivenda derivou nunha crise social urbana insostible, orixe das protestas contra os alugueres abusivos e a falta de vivienda social — pois España, con menos de unha vivenda social por habitante (0,9), é un dos países europeos con menos vivendas sociais dispoñibles en proporción a súa poboación, segundo indican os datos do Boletín especial Vivienda Social 2020—.

Aproveitando o “éxito” dos micro pisos, as grandes empresas seguen emprendendo unha campaña incesable por romantizar a precariedade: véxanse a perigosa filosofía de “ser feliz con pouco”, os artigos que nos ensinan como administrar o espazo ou mobles suecos dentro de mobles suecos, que converten o noso apartamento nunha desventurada matrioska. Non importa non poder abrir a porta do frigorífico sen chocar co escritorio: o fundamental é ser feliz. Agradécese o ter un teito sobre a cabeza, cando isto debería ser un dereito. E, por suposto, non cabe mencionar as condicións sórdidas que este lugar nos ofrece.

Navegando por webs como idealista.com, fotocasa.es ou yaencontre.com, atoparemos en Santiago de Compostela pisos para amantes do raquítico por prezos non tan escasos: mercar un piso de 35 m² pode ascender 95.000 euros, elevando o custe do metro cadrado a case 3.000 euros. Os pisos destas características adoitan atoparse por zonas como San Caetano, Concheiros e Castiñeiriño, aínda que tamén se alugan, en menor medida, no casco histórico e no Ensanche.

Outra característica destes mini-pisos é que son coincibidos, no mellor dos casos, como vivendas temporais: contra todo pronóstico, non son moitos os que aspiran a vivir nunha caixa de zapatos como proxección de futuro. Segundo Cristóbal López, xerente da inmobiliaria DS Decasa en Santiago de Compostela, a maioría dos interesados en mercar vivendas destas características son, de feito, inversores.

Nestes mini-pisos, explica López, o aluguer ronda os catrocenetos ou cincocentos euros ao mes, en función de se inclúen ou non praza de garaxe. O perfil é claro: persoas traballadoras que viven soas, moitas delas funcionarios cunha xornada laboral de luns a xoves, e que marchan de Santiago os venres. “Non son pisos para xente á que lle guste pasar tempo na casa, nin para pasar un confinamento, aínda que hai xente que si tivo que facelo”, conta o xerente de DS Decasa.

A acumulación de espazos —salón, cociña, cuarto e, no peor dos casos, baño— nun só habitáculo é común, provocando en moitos unha sensación de angustia. Sen dúbida, a imaxinación é chave: para vivir nestas casas cómpre ter unha gran capacidade espacial, adorar as manualidades e dominar as yincanas.

Outro erro moi común é denominar estos pequenos espazos co termo anglosaxón loft, que é, sobra dicirse, unha cousa ben distinta. Os glamurosos lofts son espazos amplos e abertos, xurdidos a partir da reconversión de espazos industriais en vivendas no Nova York dos anos 50. Hoxe constrúense ao antollo, pero o seu prezo inclúe unha sucesión importante de ceros.

Tamén en Santiago podemos atopalos, sen dúbida dirixidos a un público máis minoritario e selectivo. “Lo que más destaca de los lofts son sus buenas calidades de construcción y su singularidad, con espacios grandes, diáfanos y luminosos. El perfil de clientes de compra de este tipo de inmuebles, por la propia experiencia de nuestra inmobiliaria, son profesionales o empresarios entre 30 y 45 años o inversores que ven en este tipo de construcción una oportunidad. El precio medio de compra está entre los 250.000 y 400.000€, y están situados principalmente en dos zonas de Santiago: en la “Milla de Oro” compostelana (Plaza de Vigo, Xeneral Pardiñas, Dr. Teixeiro) y en Santa Marta”, explica Santiago Doueihi, responsable de Quatrium Inmobiliaria.

Os mini-pisos quererían ser lofts, pero están lonxe de parecelo. Mais, que é o que podemos atopar nestas vivendas, pesadelo dunha xeneración precarizada? Navengando pola rede, veremos o seguinte: pisos cunha única fiestra ou sen ela, inodoros dentro dun armario, camas enriba da cociña. Aceptar os niveis de desigualdade está chegando a un límite extremo, e disto hai sinais moi claras: véxanse, por exemplo, os chamados “pisos colmena”.

Cun promedio de 3m² (1,2 metros de altura, 1,2 metros de ancho e 2,2 de longo), os pisos colmena son cubículos para uso individual nun piso compartido. Comparten unhas zonas comúns e poden estar habitados por 60 persoas. Estas capsulas de corte distópico, cada vez máis comúns en cidades como Madrid ou Barcelona, son o mellor exemplo de que na vivenda sempre cabe aumentar a precariedade: por cerca de douscentos euros ao mes, a xente poderá acceder aos seus tres metros cadrados particulares. Numerosos colectivos son críticos con esta nova modalidade de vivenda, que non cumpre coas normativas que fixan un número mínimo de metros cadrados para a vivenda habitacional.