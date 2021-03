“Como exbaloncestista veía el temblor de mis manos como una gran derrota”

Emilio Beceiro, de 69 años, cogió ayer el teléfono en su casa de Cobas sin tener que hacer malabares por primera vez en muchos años. Y es que los temblores de sus manos le impedían desde hace al menos dos décadas hacer cosas tan cotidianas como abrocharse los botones de una camisa, escribir o sujetar un vaso de agua sin derrarmarla. Este vecino de Ferrol se convirtió el jueves en el primer paciente operado con una novedosa técnica de ultrasonidos de alta frecuencia (HIFU) en el hospital Clínico de Santiago, primer centro público de España en ofrecerla.

“He pasado un fin de semana estupendo. Me encuentro muy bien”, decía ayer Emilio tras su primer fin de semana libre del temblor esencial refractario, que comenzó a percibir cuando tenía 34 años.

Con solo una “cierta insensibilidad” en la zona de la cabeza donde fue intervenido en poco más de treinta minutos y sin necesidad de abrir el cráneo, y “algo de inestabilidad en el equilibrio, pequeñas cosas que me irán pasando y de las que ya me advirtieron en el hospital”, Emilio confesaba estar “muy contento. No solo estoy feliz por mí, sino por todos los que a partir de ahora pueden operarse, y además en un hospital como el CHUS, de primer nivel, con el equipo que dirige el doctor Prieto. Es, sin duda, un paso de gigante para la sanidad pública”.

Fue jugador de la ACB en el equipo de baloncesto OAR Ferrol durante quince años, delineante en el astillero Astano hasta su reconversión en 1984, y después concejal de IU. Curiosamente, las dos primeras profesiones que ejerció requieren de un buen pulso –ya en el caso de la tercera, quizá más de mano izquierda–, pero Emilio relata que “afortunadamente no me afectó el temblor esencial hasta que tuve unos 34 años y fui al médico al notar que mis manos no respondían”.

A partir de ahí, relata un rosario de visitas a los médicos y un montón de pastillas que debía tomar “pero no notaba mejoría, sino que iba para atrás”. Ya cuando los temblores de las manos fueron incompatibles con una buena calidad de vida, y tenía ya 63 años, vio en periódicos y televisión un reportaje que le llamó la atención. Por fin había una terapia, el HIFU, para tratar a personas con temblor esencial como el suyo, y sin tener ninguna otra opción.

“Pregunté en un centro privado de Madrid pero operarme y dejar de temblar solo de una mano costaba unos treinta mil euros”, incluyendo el desplazamiento y estancia también de su mujer, Rosa, su fiel compañera desde hace 34 años, “que fue la primera en animarme a ir al médico cuando todo empezó y quien me ha ayudado en todo”.

Aunque siempre ha podido contar con la ayuda de Rosa, Emilio asegura que “siempre he sido una persona muy activa y me he negado a ser dependiente”. Sin embargo, explica que “hace poco cambié la silla del ordenador y si a una persona le cuesta unos treinta minutos montarla, yo lo hice pasadas dos horas”.

“Nunca dejé de ir a un bar, aunque tuviese que sostener un vaso con las dos manos, pero sí he notado miradas. Si tengo que poner en una balanza frente a las victorias en mi vida, esta enfermedad era una gran derrota humillante”, reconoce.

Una llamada, antes de Navidad, del doctor Fernández Pajarín, del CHUS, diciéndole que podría ser candidato a la novedosa técnica de ultrasonidos, le cambió la vida.

“Este sábado vinieron dos de mis nietas (tiene cinco) y una me agarró y me dijo: ¡Abuelo, ya te puedo coger la mano! Fue una sensación que no se puede explicar...” , relata.