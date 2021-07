Como previr as chinches no Camiño

Na roupa e mochilas dos peregrinos pódense subir compañeiros de viaxe inesperados: uns animais nocturnos, hemípteros, atraídos pola calor da pel humana e o dióxido de carbono que desprendemos ao respirar. Co nome científico de Cimex lectularius, as chinces “de cama” pícannos para extraer sangue e alimentarse, pero non viven sobre a nosa pel. Son resistentes a repelentes e insecticidas, e poden sobrevivir ata seis meses sen necesidade de alimentarse. Non son perigosas, na medida de que non transmiten ningunha enfermidade. Porén, estes insectos son unha praga molesta que tamén está presente no Camiño.

Dende 2005, as chinches foron localizadas en distintos pasaxes do Camiño e, aínda que afectan a poucos viaxeiros, existe a posibilidade de que se atopen na roupa dos peregrinos como intrusos diminutos e se instalen nos albergues e hostais, compartindo a mesma cama. Isto pode converterse nun problema, se o albergue ten unha mala xestión do servizo de limpeza, presenta unha mala cobertura de brechas e conduccións electricas ou, incluso localizada a praga, aplica un tratamento de exterminio ineficaz que ocasione o efecto oposto, e disperse ao núcleo de chinches a novas estancias.

As picaduras producida polas chinches de cama adoitan ter un punto vermello no centro e poden seguir unha orde arbitraria ou distribuirse en liña recta. A reacción alérxica que producen afecta só a un 35 % das persoas con picaduras, mais pode ser moi diversa, incluíndo con frecuencia un proído intenso. Dita lesión cutánea non debería prolongarse máis dunha semana, a non ser que se produzan infeccións. Recoméndanse os antihistamínicos para aliviar esa sensación de proício.

Pero, como evitar estes bechos? Unhas boas medidas de prevención por parte dos aloxamentos do Camiño, xunto cuns hábitos de hixiene adecuados no caso dos peregrinos, son segundo EZSA Sanidad Ambiental, a mellor solución para facerlles frente. “Es recomendable que los peregrinos aprendan a reconocer las chinches e identificar las pistas que dejan para revisar los albergues de paso. Conviene mirar debajo del colchón y en las costuras, en el suelo y en los rincones cerca de la cama”, recomenda Ignacio Santamarta, director de Innovación da empresa de control de pragas.

Os tratamentos empregados adoitan ser de frío ou calor, pois as chinches adultas entran en hibernación cando as temperaturas son inferiores aos 13ºC e, a partir dos -16ºC, elimínanse tódalas fases de desenvolvemento do insecto. No caso dunha infestación, a roupa de cama debe lavarse con auga quente a 60ºC e, a continuación, realizar un secado de media hora. “Las manchas oscuras en sábanas, colchones, somieres, almohadas y colchas pueden ser un indicador de su presencia, ya que a menudo responden a restos de excrementos o sangre ingerida por estos insectos”, explica Santamarta.

Non sería a primiera vez que os albergues situados no Camiño de Santiago teñen que pechar as súas portas temporalmente a causa dunha praga de chinches de cama. Nun ano como o Xacobeo, a afluencia e o tráfico de peregrinos é un factor de risco engandido para a proliferación desta especie que, ademais, é especialista en pasar desapercibida.

De tamaño ínfimo, as chinches adoitan medir uns 2 mm, que nunha fase adulta poden elevarse a entre 5 e 10 mm. A súa fase inicial comeza co ovo, seguido de cinco estados ninfales que rematan coa madurez. Ademais, as femias poden chegar a por entre 200 e 500 ovos ao longo da súa vida, cunha incubación de entre seis a vinte días e tardando de sete a dezaoito semanas en chear a ser adultas. Polo tanto, a reprodución destes bechos hemípteros dáse con moita facilidade.

Ademais das xa nomeadas manchas en sabas, colchas, somieres, almofadas ou colchóns, as picaduras son a confirmación definitiva da súa presenza, así como o achado da propia chinche. A hixiene —máis que fundamentais son a ducha diaria e o lavado frecuente da roupa—, segue a ser o método profiláctico máis eficiente contra este insecto, se ben de nada serve cando durmimos nunha cama que está infectada. Son, ao fin e ao cabo, animais de hábitos nocturnos, que saen dos niños durante este tempo no que o hóspede descansa, descoñecedor da súa presenza e completamente inocente.

Se os camiñantes atopan estas sinais, restos ou picaduras, avisar ao encargado do hospedaxe é altamente recomendable. Se non se ven, searar a cama da parede e deixar as pertenzas en alto é unha precaución que nunca está de máis. Os lugares nos que adoitan atoparse os seus niños son o cabeceiro da cama, as patas, os somieres ou incluso zócolos, marcos, xanelas, mesas e cadeiras.

Polo tanto, inspeccionar minuciosamente as camas, sabas e colchóns é fundamental, tanto como evitar colocar as maletas, mochilas e bolsas de viaxe naquelas superficies onde nos vaiamos sentar ou reposar. Tampouco cabe baixar a garda unha vez finalizada a ruta, pois córrese co risco (desagradable) de levarse as chinches de volta a casa.

Todos estas cuestións deben considerarse á hora de emprender o itinerario do Camiño de Santiago. Aínda non sendo motivo de alarma, é unha realidade para a que cómpre estar prevido. Debido ás restriccións legais, os insecticidas autorizados son escasos. Os máis coñecidos, se cadra, son as piretrinas naturais, os carbomatos ou os reguladores do crecemento. A hixiene e a revisión dos espazos son os dous pasos fundamentais que todo pregrino debe cumprir para evitar ter con estes bechos un enfrontamento amargo.