Completas obras de mellora no centro de saúde de Vite

O delegado da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, acompañado por Felipe Calle, director de Atención Primaria da Área Sanitaria de Santiago e Barbanza, supervisaron as obras de mellora de reforma realizadas no centro de saúde de Vite, que contaron cun investimento de máis de 43.000 euros. Concretamente, instaláronse luminarias led e levouse a cabo pintado interior e exterior do edificio. Ademais, substituíronse as venecianas existentes por estores e levouse a cabo a reordenación e pintado de toda a zona administrativa para dotar a este espazo de novos postos de traballo. Así mesmo, actualizáronse os puntos de conexión eléctrica para adaptalos á situación actual.

Trebor puxo en valor este apoio económico da Xunta para mellorar a calidade asistencial do centro de saúde e para facilitar o seu uso por parte dos veciños e destacou o esforzo inversor por parte do Goberno galego para acondicionar o edifício asistencial no que se presta o servizo de atención primaria aos veciños composteláns de Vite.

Apuntou tamén que na provincia da Coruña leváronse a cabo actuacións menores en 28 centros de saúde por un importe de 640.000 euros e concretamente na área na area sanitaria de Santiago efectuáronse obras de mellora nos centros de saúde de Boiro, Outes, Brión, Rianxo, Tordoia, Dodro, Mesía, Val do Dubra e en Compostela en Vite e Fontiñas por un importe de máis de 335.000 euros.

“Polo que se refire a Santiago cidade estamos a falar dun investimento de 153.416 euros en melloras nos centros de saúde de Vite, Fontiñas e Concepción Arenal”, indicaron dende a Xunta.

ESCOLA INFANTIL. Por outra banda, o director xeral de Familia, infancia e Dinamización Demográfica, Jacobo Rey, supervisou onte as obras de mellora que se acometeron na escola infantil de Vite, pertencente á rede pública autonómica. A Consellería de Política Social investiu nestes traballos preto de 60.000 euros.

As actuacións levadas a cabo na escola centráronse na remodelación do xardín de xogos, que conta cun novo céspede artificial de máxima calidade, así como na reparación de interiores do inmoble e a dotación de novo mobiliario. Jacobo Rey sinalou durante a súa visita que as obras de mellora permitiron facer a escola infantil “máis cómoda e confortable para os rapaces”.

Na actualidade a escola infantil de Vite conta con 84 prazas de 0 a 3 anos distribuídas en seis unidades. A partir do curso 2022-23 a atención educativa neste centro será de balde para todos os nenos, xa que o Goberno galego decidiu estender tamén aos primoxénitos a gratuidade da que desde abril de 2020 xa desfrutaban os segundos fillos e sucesivos.

GRATUIDADE. Así, o vindeiro curso a Xunta aplicará de xeito pioneiro en España a gratuidade xeral da educación infantil para todo o alumnado e en todas as escolas: as públicas, as de iniciativa social, as privadas e as que son dos Concellos, sempre que estean ao corrente das súas obrigas co Consorcio.