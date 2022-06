Compostela é a cidade galega que máis reduciu as cifras de desemprego

Santiago. Santiago é a cidade galega que presenta mellores datos de emprego. Segundo as cifras facilitadas polo Servizo Público de Emprego Estatal, maio rematou con 4.482 persoas desempregadas en Compostela. En rolda de prensa, o alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, comparounas onte cos datos de abril de 2010, o último Ano Santo antes de 2021, cando en Santiago había 7.399 desempregados. Compostela é a cidade, “que máis reduciu os datos de paro de Galicia”, sinalou. Son ademais, os mellores datos historicos de emprego de Compostela desde que existen estatísticas. Son datos que reflicten “que estamos facendo moitas cousas que están funcionando ben e podemos estar satisfeitos de que evolucione” na boa dirección, “aínda que quede moito por facer”.

Parte destes datos, sinalou, débense ao gran número de visitas que recibe a cidade, “desde Semana Santa”, que cualifica de “éxito espectacular”. Explicou que o “mes de abril foi récord histórico” no aeroporto Rosalía de Castro, con 292.000 viaxeiros, un 15 % de subida con relación a aril de 2019, que era o récord anterior, e en claro contraste do 12 % de descenso no conxunto de España e cunha cuota de mercado en Galicia do 67 % en canto a viaxeiros, e do 82 % en mercadorías”.

“Un resultado excepcional”, engade, que prevé que sexa superado “cando teñamos os datos do mes de maio, que tamén promete ser un maio histórico, desde o punto de vista de usuarios do aeroporto”. A estes visitantes súmanse os que chegan por ferrocarril. “Desde a entrada da liña de AVE” a nosa cidade “está recibindo un número de viaxeiros, sobre todo de longo percorrido, moi superior a de outros anos”. Recoñece o rexedor que “temos dificultades nas conexións de cercanías, e un resultado extraordinario nas conexións de longo percorrido, basicamente con Madrid”. “Aumentamos viaxeiros polos dous lados”, resalta o alcalde. Ao que se suma a “etapa histórica que estamos vivindo na celebración de congresos”.

“Todo isto”, continúa Sánchez Bugallo, está a pór a proba a capacidade da cidade, tanto desde o punto de vista hoteleiros, como noutros servizos dos que se está a falar continuamente, como é o servizo de taxis”. Sánchez Bugallo teme “morrer de éxito”, e sinala que o obxectivo é que todas esas persoas que visitan a cidade, marchen con ganas de volver, “e animando as súas amizades e familiares a visitar Santiago”. Neste senso, o rexedor apela “á prudencia” respecto da subida de tarifas no sector hostaleiro e nos hoteis. Con respecto ao servizo de taxi, anunciou que o vindeiro luns está prevista unha reunión “na que falaremos cos taxistas sobre o que hai que facer”.

Asegura que lle parece ben a proposta da entidade para que os profesionais do taxi dos concellos limítrofes poidan reforzar o servizo en Santiago en datas sinaladas, de gran afluencia de persoas, como durante a celebración do festival “Son do Camiño”. ECG