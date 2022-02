Compostela homenaxea a Rosalía, por primeira vez un 23 de febreiro

Adornos florais e actos institucionais para homenaxear á autora galega máis importante 185 anos despois do seu nacemento. Tras a aparición de novos documentos históricos desvelados pola investigadora Sagrario Abelleira, Rosalía é lembrada polos galegos por primeira vez un 23 de febreiro.

O bosque do Banquete de Conxo acolleu onte pola mañá un evento que celebrou a vida e obra da escritora santiaguesa. A cantante Uxía, acompañada pola poeta Xiana Arias e os nenos e nenas do CEIP Quiroga Palacios interpretaron unha alborada en homenaxe á autora compostelá.

A xornada continuou cunha ofrenda floral e unha alborada na Praza de Vigo, preto do lugar de nacemento de Rosalía, ás 11 da mañá. Á convocatoria, organizada pola Fundación Rosalía de Castro seguiuna un acto institucional na Capela do Hostal dos Reis Católicos, coa lectura de poemas rosalianos e a actuación musical de Xisco Feijoo.

Durante o festexo, que coincide cos últimos días de votación para que o carballo de Conxo se faga, ou non, co título de Árbore Europea do Ano, o alcalde, Xosé S. Bugallo, puxo en valor “o amor de Rosalía e a súa loita polo bosque do Banquete de Conxo” e engadiu que “ela estaría hoxe moi contenta e moi orgullosa de vernos defendendo os carballos de Conxo, como fixo ela no seu día”.

Igualmente, o político cualificou á escritora como “a figura máis querida e recoñecida de Santiago, tanto pola súa calidade literaria como pola profundidade emocional da súa obra, que fai que a xente se sinta identificada coa súa persoa”.

Pola súa banda, a concelleira de Acción Cultural, Mercedes Rosón, participou nun acto no Hostal dos Reis Católicos lendo o poema Los robles do libro En las orillas del Sar e puxo en relevancia a enorme transcendencia do legado de Rosalía de Castro e o seu enorme peso cultural asegurando que “185 despois do seu nacemento, as mensaxes dos seus poemas seguen vixentes. Os seus textos están máis vivos que nunca. Son e seguirán sendo parte da nosa historia, da historia de Compostela, e da historia da literatura universal”.

No acto tamén participaron outras autoridades como o secretario xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia, Valentín García; o presidente da Fundación Rosalía de Castro, Anxo Angueira; o presidente da Asociación de Veciños Raigame, Xosé Manuel Durán; o deputado de Contratación e Patrimonio da Deputación de A Coruña, Xosé Luís Penas; e o alcalde de Padrón, Antonio Fernández.

máis actividades. A parte das cerimonias celebradas na praza de Vigo e no bosque de Conxo, todo aquel que pasou esta mañá pola praza do Toural foi agasallado cun libro e unha rosa vermella.

Ademais desta xornada de homenaxes, pronto vai ser publicado un traballo da profesora de literatura universal do IES Rosalía de Castro, Arantxa Fuentes. Está previsto que sexa distribuído por bibliotecas, nas dintintas asociacións e centros socioculturais e na oficina de turismo de compostela.

Da mesma maneira, a todas estas actividades súmanse as que se están a desenvolver no Ensanche, en colaboración con entidades veciñais, comerciais e hostaleiras da cidade.

A todas estas celebracións engádese un roteiro sobre a Compostela máis amada por Rosalía, onde os seus participantes puideron visitar os espazos da cidade máis significativos para a poeta galega, incluíndo paradas nas diferentes casas que habitou ao longo da súa vida e nos lugares que formaron parte do seu imaxinario.

Durante o percorrido léronse textos seus; e a actividade pechouse cunha actuación do Trío Molime no Museo do Pobo Galego. Igualmente, o Teatro Principal acolleu tamén o pasado domingo a obra Libre como os paxaros da compañía Teatro do Atlántico.

Tradicionalmente, a máis grande das autoras galegas era lembrada cada 24 de febreiro, día do seu bautismo, xa que se descoñecía a súa data exacta de nacemento.

Pola contra, os novos descubrimentos sobre a poeta recollidos na publicación Rosalía e Murguía: datos, datas e documentos (1851-1858), de Sagrario Abelleira destaparon a verdadeira data: o 23 de febreiro de 1837, o que provocou o adiantamento da efeméride ao día no que realmente naceu Rosalía de Castro.